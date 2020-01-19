محمود كهربا ينشر صورة بصحبة حمدى فتحى .. شاهد

نشر محمود عبد المنعم كهربا صورة جديدة له عبر خاصية "استورى" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهر محمود كهربا برفقة حمدي فتحي لاعب وسط الأحمر، الذي يعاني من قطع في غضروف الركبة.



وفاز الأهلي بـ 5 أهداف علي فريق طنطا في اطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز خلال المباراة، التي أقيمت في استاد القاهرة فى الجولة الـ13 للدوري وأحرز محمود كهربا أول هدفين له مع الاهلي بعد عودته قادما من افيس البرتغالي.



وارتفع رصيد المارد الاحمر إلى 33 نقطة متصدرًا المركز الأول، واستقر طنطا عند 11 نقطة في المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط.



ويواجه النادي الأهلي المقاولون العرب، على استاد السلام في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.