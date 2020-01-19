مصطفى يونس: موهبة صالح جمعة أكبر من أبو تريكة وأطالب برحيله عن الأهلي

نصح مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، إدارة ناديه برئاسة محمود الخطيب، بالتخلص من صالح جمعة لاعب الفريق خلال الفترة الحالية.



وقال مصطفى خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "صالح جمعة لاعب مميز جدًا، وموهبته قد محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق 10 مرات".



وتابع أن صالح جمعة ما يفعله خسارة في حق نفسه وفي حق المنتخب الوطني لانه مقصر بأفعاله التي لا تتناسب بقيمة لاعب في الأهلي.



وأضاف أن ما المانع أن يستغنى الأهلي عن صالح وينتقل بعدها للزمالك: "الأهلي عمره ما يقف على لاعب وأطالب برحيله فورا".



وأتم أن الأهلي أقوى بجماهير وشعبيته عن الزمالك مؤكدا أن الأموال التي يحصل عليها صالح من الأهلي "حرام"