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رياضة

الإعلاميين يعلن قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي

الأحد 19/يناير/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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رباب الهوارى
أعلن أحمد صالح المدير الفنى لفريق الإعلاميين عن ضم 18 لاعبًا في قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي ، اليوم الأحد ، ضمن الجولة الثانية عشرة بدوري القسم الثاني مجموعة الصعيد .

وجاءت قائمة الفريق كالآتى:

أحمد الشربيني - محمد خالد - خالد سعيد - سعد السعيد - احمد علي - خالد اشرف - فتحي عامر - محمد اشرف - اوشا -
نشأت مسعد- ابو بكر محمد - اسامه خليل -محمد اسامة -ايهاب المصري -اسلام مصطفي -علي صابر -محمود رضا -محمد نصر .

ويدخل الإعلاميين اللقاء محتلا المركز السابع برصيد 14نقاط ،بينما البنك الأهلي في الصدارة برصيد 24 نقطة .
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