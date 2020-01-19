الإعلاميين يعلن قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي

أعلن أحمد صالح المدير الفنى لفريق الإعلاميين عن ضم 18 لاعبًا في قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي ، اليوم الأحد ، ضمن الجولة الثانية عشرة بدوري القسم الثاني مجموعة الصعيد .



وجاءت قائمة الفريق كالآتى:



أحمد الشربيني - محمد خالد - خالد سعيد - سعد السعيد - احمد علي - خالد اشرف - فتحي عامر - محمد اشرف - اوشا -

نشأت مسعد- ابو بكر محمد - اسامه خليل -محمد اسامة -ايهاب المصري -اسلام مصطفي -علي صابر -محمود رضا -محمد نصر .



ويدخل الإعلاميين اللقاء محتلا المركز السابع برصيد 14نقاط ،بينما البنك الأهلي في الصدارة برصيد 24 نقطة .