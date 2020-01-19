ياسر الكناني يعلن قائمة الألومنيوم لمواجهة الفيوم بـ القسم الثاني



أعلن ياسر الكناني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالألومنيوم، عن ضم 25 لاعبًا لقائمة الفريق لمواجهة الفيوم ، ويقام اللقاء على ملعب استاد الألومنيوم الرياضي في الساعة الثانية والنصف ، في الجولة الثانية عشر بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .



وجاءت قائمة الألومنيوم كالآتي:



حسام صادق -إبراهيم عرفات -محمد عبد الوهاب -محمود شريدة -كرولس ماهر -محمود نجاح - عصام عبد الستار -محمد عبد الحفيظ -احمد ابراهيم -حمادة المعناوي -أحمد موسى -سمير فوزي -محمد الشامي -محمود عطيتو -حمادة محمد -إبراهيم ماجد -عبدالمجيد ياسين -محمد الشربيني -محمد فوزي -مصطفى ناصر -اغاثون ميلاد -إسلام عبد الراضي -باتريك عموري - مؤمن محسن -محمد عبد الحميد ميدو



يدخل الألومنيوم اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 22نقطة ، بينما الفيوم محتلا المركز التاسع برصيد 13نقطة .