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رياضة

ياسر الكناني يعلن قائمة الألومنيوم لمواجهة الفيوم بـ القسم الثاني

الأحد 19/يناير/2020 - 05:19 ص
صدى البلد
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رباب الهوارى

أعلن ياسر الكناني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالألومنيوم، عن ضم 25 لاعبًا لقائمة الفريق لمواجهة الفيوم ، ويقام اللقاء على ملعب استاد الألومنيوم الرياضي في الساعة الثانية والنصف ، في الجولة الثانية عشر بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

وجاءت قائمة الألومنيوم كالآتي:

حسام صادق -إبراهيم عرفات -محمد عبد الوهاب -محمود شريدة -كرولس ماهر -محمود نجاح - عصام عبد الستار -محمد عبد الحفيظ -احمد ابراهيم -حمادة المعناوي -أحمد موسى -سمير فوزي -محمد الشامي -محمود عطيتو -حمادة محمد -إبراهيم ماجد -عبدالمجيد ياسين -محمد الشربيني -محمد فوزي -مصطفى ناصر -اغاثون ميلاد -إسلام عبد الراضي -باتريك عموري - مؤمن محسن -محمد عبد الحميد ميدو

يدخل الألومنيوم اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 22نقطة ، بينما الفيوم محتلا المركز التاسع برصيد 13نقطة .
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