بـ ماكياج صاخب.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت غادة عبد الرازق في الصورة بإطلالة شتوية ابرزت أناقتها، ومن الناحية الجمالية، وضعت بعض اللمسات من المكياج الصاخب، ولم تتكلف فى ارتداء أي من الإكسسوارات".



وتشارك حاليا غادة عبد الرازق فى تصوير فيلم حفلة 9 مع طارق لطفى وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى أكشن، ومن المقرر عرضه الصيف المقبل.



ومن ناحية أخرى تخوض غادة عبد الرازق، السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل جديد يحمل اسم "سلطانة المعز".



ويشارك في بطولة مسلسل "سلطانة المعز": شريف منير، ونسرين إمام ومحمود البزاوي، إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.