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ثقافة

34 حفل توقيع لدار الهالة في معرض الكتاب الـ51

الأحد 19/يناير/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
أعلنت دار الهالة للنشر والتوزيع أنها ستنظم 34 حفل توقيع لإصداراتها، في الدورة ٥١ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، والتي ستنطلق خلال أيام.

وقالت الروائية والناشرة هالة البشبيشي أن هناك عدة مفاجآت للقراء خلال حفلات التوقيع، والتي من المقرر أن تتم في جناح الدار داخل صالة 1 في المعرض.

وتابعت: تتنوع العناوين التي سيتم توقيعها في مجالات متعددة من بينها "الفلواتي، لعنة أمل، علاقات GPS، سنتيمترات إضافية، سكتك خضرا، هارب من الموت، ونصف أخر لي، رأس مستعمل للبيع.

ومملكة السحرة، ودقة قديمة، الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة، الأتون من السماء، سلطان، بلا إطار، فتاة الفانيليا ،فيلمين في كتاب، إزاي تتجوز تاني، حتى يحين اللقاء، زواج تحت التهديد، لماضة مصرية جدا.

و أسوار القرية، من أجل عينيك، ليلة مقتل الحاوي، صحتك في أكلتك، نشوة، حصة قراءة، الإدراك والمتعة في صورتي السينمائية، أفلامي مع عاطف الطيب، رؤى، أفلام للكبار فقط، مفيش حاجة، ألعاب الوحدة،السيستم، كأن شيئا لم يكن".

يذكر أن الدورة ٥١ لمعرض الكتاب تنطلق 22 يناير الحالي وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، وضيف شرف المعرض دولة السنغال، وشخصية المعرض الراحل الدكتور جمال حمدان.
34 حفل توقيع لدار الهالة في معرض الكتاب الـ51
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