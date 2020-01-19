شاهد.. مقتل شاب مسلم بوحشية على يد بريطانيين

تعرض شاب مسلم في بريطانيا للطعن في قلبه بالسكين على يد اثنين من المراهقين "دون سبب واضح"، على طريق عام في غرب العاصمة لندن.



ألقت الشرطة القبض على مراهقين بريطانيين بتهمة قتل «يوسف محمد» البالغ من العمر 18 عامًا، حيث تعرض لهجوم وحشي على يد «وليام هينز» 18 عامًا، ومراهق آخر لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية.



وطعنوا يوسف بسكين خارج متجر للمواد الغذائية في شبردز بوش، غرب لندن، حيث كان يوسف يسير على طريق أوكسبريدج مع أصدقائه عندما عبر المتهمون من الجانب الآخر للشارع واستوقفوه بالسكين "دون سبب".



قال المدعي بيل إميلين جونز لصحيفة أولد بيلي: "لم يكن لدى الشاب المسلم وقت للهرب، ولم يمتلك أي شيء في يديه لحماية نفسه، على عكس المعتدين، فهو لم يكن يحمل سلاحًا، لذا قتلوه بسهولة".



وأغلق المعتدين الطريق على يوسف وطعنه أحدهم في القلب "بوحشية"، وتابع جونز: "يظهر يوسف في اللقطات المصورة بكاميرات المراقبة وهو ينهار على الأرض، وعندما حاول بشدة التراجع زحفًا إلى الوراء على مرفقيه، قام المراهق (البالغ من العمر 17 عامًا) بإخراج سكينه وتبعه حتى طعنه في ساقه وهو في وضع العزل، ثم فر الشابين المعتدين، مخبئين سكاكينهما بعيدًا عن الأنظار، وقد حاول المسعفون إنقاذ حياة يوسف لكنه توفي.