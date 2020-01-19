الصلايات ورشيد والفراعنة المحاربون.. وجبة دسمة من مؤلفات الآثار في معرض الكتاب.. صور

إذا كنت من محبي القراءة وتعشق التاريخ والحضارة، فإنك على موعد مع وجبة دسمة من كتب الآثار والتاريخ، سيتم طرحها في معرض الكتاب الذي سينطلق بعد أيام.



الكتب جاءت لعدد من علماء وخبراء الآثار، وفي مقدمتهم الدكتور محمود أحمد درويش أستاذ الآثار الإسلامية في كلية الآداب جامعة المنيا.



درويش يطرح في المعرض أحدث مؤلفاته العلمية الصادرة عن مؤسسة الأمة العربية للنشر والتوزيع، وتتضمن كتاب "الآثار الإسلامية الباقية بمدينة آني الأرمينية"، وكتاب "التراث المعماري للمنازل الأثرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية".



وسيطرح الكتابان في مؤسسة الأمة بالقاعة الثانية جناح A 20، والتي ستشهد أيضًا طرح مؤلفات أخرى للدكتور درويش ومنها موسوعته القيمة عن رشيد وآثارها.



كما سيشهد المعرض أيضا طرح كتاب مهم للدكتور عبد الحميد كفافي مدير عام التخطيط والمتابعة لترميم الآثار بقطاع المشروعات.



والكتاب بعنوان "الحفاظ على المبانى الأثرية من التلف البيولوجى"، والصادر عن دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، وهو من تقديم ومراجعة الأستاذ الدكتور مهندس السيد القصبى.



ويمتلك كفافي خبرة كبيرة في مجال ترميم الآثار، حيث وضع في كتابه هذا خلاصة خبرته في ترميم المباني والمنشآت الأثرية، والتي اكتسبها من خلال عمله في الآثار على مدار سنوات طويلة، ومستمر فيه حتى الآن.



ويشهد المعرض أيضًا كتاب للدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج بعنوان"الصلايات.. سجلات ما قبل التاريخ" والصادر عن مؤسسة السعيد للنشر والتوزيع في صالة 1 جناح A 14 بالمعرض.



ويكشف أبو اليزيد في كتابه أغراض إستخدام الصلاية ومعناها، حيث إن لوحات صحن الكحل لدى المصريين القدماء سميت باسم الصّلاية أوالصّلَاءة، ومعناها فى اللغة العربية حجر رقيق فى حجم كف اليد يسحق عليه الطيب أو الأدوية، ويبدو أن رواد الآثار الأوائل قد نحتوا لها جمعًا على صيغة جمع المؤنث السالم "الصّلَايات" فذاع هذا اللفظ على ما دونه.



أما الدكتور حسين عبد البصير مدير عام متحف الأثار قي مكتبة الإسكندرية، فيواصل إنتاجه العلمي ويضيف إليه كتابا جديدًا يصدر في المعرض أيضًا.



ويأتي كتابه الجديد بعنوان "الفراعنة المحاربون" يتضمن قصصًا عن الفراعنة الذين خاضوا الحروب،وكيف ان كثيرا منهم تميز بالشجاعة، خاصة أنه كانت من أبرز صفات الملك قديما قدرته على خوض الحروب وجاهزيته للدفاع عن وطنه الذي يحكمه.