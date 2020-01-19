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رياضة

بعد حرائق الغابات .. مقياس لجودة الهواء لتحديد إقامة مباريات أستراليا المفتوحة

الأحد 19/يناير/2020 - 06:20 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أنهم سيعتمدون مقياسا لجودة الهواء لتحديد متى يمكن تعليق المباريات بعد الانتقادات المتواصلة على خلفية اللعب في ظل دخان حرائق الغابات.

وكشف منظمو البطولة التي تنطلق الاثنين أنهم سيعتمدون مقياسا من خمس درجات لدراسة جودة الهواء استنادا إلى محطات استشعار موجودة في ملبورن.

وأشار المنظمون إلى أن المباريات ستتوقف في حال بلغ "تصنيف الجسيمات" في الهواء (مزيج الجسيمات الصلبة والسائلة) عتبة 200، أو الدرجة الخامسة على المقياس المعتمد، وبحال كان ما بين 97 و200 (من الدرجة الرابعة)، سيتباحث الفريق الطبي والمسؤولون عن إدارة المباراة فيما إذا كانت مواصلة اللعب ممكنة، على أن تعود صلاحية تعليق المباراة إلى الحكم الرئيسي في حال رأى ضرورة لذلك.

وستطبق هذه القواعد على كل الملاعب المكشوفة، إضافة إلى الملاعب الثلاثة المجهزة بسقف متحرك، حيث سيتم تعليق اللعب إلى حين إغلاقه.

وكان العديد من اللاعبين واللاعبات قد اشتكوا خلال الأيام الماضية في ملبورن من صعوبات في التنفس وحالات من السعال بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحرائق التي تجتاح الغابات في المناطق الجنوبية والشرقية منذ سبتمبر والتي فشلت السلطات حتى الآن في السيطرة عليها، وتسببت بمقتل 28 شخصا على الأقل وتدمير أكثر من ألفي منزل والقضاء على أكثر من مليار حيوان.

ومع أن السلطات وجهت نصائح للناس بالبقاء في الأماكن المغلقة وعدم إخراج الحيوانات إلى الهواء الطلق، أقيمت مباريات التصفيات لأولى البطولات الأربع الكبرى رغم اعتراض العديد من اللاعبين وعدم تمكن بعضهم من إكمال المواجهات.
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