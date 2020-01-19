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أخبار العالم

روسيا تكشف معلومات خطيرة.. رصد 6 طائرات إف 35 أمريكية على حدود إيران

الأحد 19/يناير/2020 - 06:38 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الجيش الروسي رصد 6 مقاتلات أمريكية من طراز إف 35 بالقرب من حدود إيران.

وقال لافروف إن روسيا اكتشفت الطائرات الأمريكية بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على قاعدتين تستضيفان القوات الأمريكية في العراق، ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري بغارة أمريكية في بغداد.

وتعليقا على بيان لافروف، ذكرت مجلة "Avia.Pro" أن وزير الخارجية الروسي زعم أن القوات الروسية كانت قادرة على تتبع وجود طائرات إف 35، مستخدمة إمكانيات أنظمة دفاعها الجوي المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت المجلة أنه إذا كانت مزاعم لافروف صحيحة، فهذا يعني أن الطائرات الأمريكية ربما كانت على الحدود الغربية لإيران.

ووفقا للبيانات المتاحة للمجلة، فإنه يوجد بالفعل رادار واحد بعيد المدى في هذا الاتجاه، ومع ذلك، بالنظر إلى الحد الأقصى لنصف قطر عمل الرادار، فإنه يمكنه أن يغطي فقط جزءًا من الحدود الإيرانية، ومن الواضح أن المقاتلات الأمريكية من طراز F-35 كانت موجودة بالضبط على الحدود الغربية لإيران.

وكشف متخصص للمجلة أن "حقيقة أن مقاتلات الشبح الأمريكية رصدت من قبل أنظمة دفاع جوي روسية، يعني أن روسيا تتمتع بالسيطرة الكاملة على طائرات إف 35، حتى خارج منطقة الشرق الأوسط".

وكانت هناك شائعات بأن إيران تشتبه في دخول طائرات أمريكية إلى مجالها الجوي بعد الهجوم؛ ومع ذلك، لم تكن هناك بيانات تدعم هذه الادعاءات.
روسيا تكشف معلومات خطيرة.. رصد 6 طائرات إف 35 أمريكية على حدود إيران
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