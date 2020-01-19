الأهلي والمقاولون .. موعد مباريات اليوم الأحد 19-1-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 19-1-2020 ، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية والقارية، والعربية ، والأوروبية.



الدوري المصري

7.30 ، المقاولون العرب أمام الأهلي

وتذاع مباريات الدوري المصري على قناتي أون سبورت ، وتايم سبورت



كأس آسيا تحت 23 سنة - تايلاند

مواجهات ربع نهائي الكأس

12.15 كوريا الجنوبية مع الأردن

3.15 ، الإمارات أمام أوزبكستان

وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 6



الدوري الإنجليزي

4.00 ، بيرنلي أمام ليستر سيتي

6.30 ، ليفربول مع مانشستر يونايتد

وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 2



الدوري الإسباني

1.00 ، ريال مايوركا مع فالنسيا

3.00 ، ريال بيتيس مع ريال سوسييداد

5.00 ، فياريال أمام إسبانيول

7.30 ، أتلتيك بيلباو أمام سيلتا فيجو

10.00 ، برشلونة مع غرناطة

وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 3



الدوري الإيطالي

1.30 ، ميلان مع أودينيزي

4.00 ، بولونيا أمام هيلاس فيرونا

4.00 ، بريشيا مع كالياري

4.00 ، ليتشي أمام انتر ميلان

7.00 ، جنوى مع روما

9.45 ، يوفنتوس مع بارما

وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 4



الدوري الألماني

4.30 ، هيرتا برلين مع بايرن ميونيخ

7.00 ، بادربورن أمام باير ليفركوزن

وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 5