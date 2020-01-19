AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي والمقاولون .. موعد مباريات اليوم الأحد 19-1-2020 والقنوات الناقلة

الأحد 19/يناير/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تنطلق اليوم الأحد 19-1-2020 ، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية والقارية، والعربية ، والأوروبية.

الدوري المصري
7.30 ، المقاولون العرب أمام الأهلي
وتذاع مباريات الدوري المصري على قناتي أون سبورت ، وتايم سبورت

كأس آسيا تحت 23 سنة - تايلاند
مواجهات ربع نهائي الكأس
12.15 كوريا الجنوبية مع الأردن
3.15 ، الإمارات أمام أوزبكستان
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 6

الدوري الإنجليزي
4.00 ، بيرنلي أمام ليستر سيتي
6.30 ، ليفربول مع مانشستر يونايتد
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 2

الدوري الإسباني
1.00 ، ريال مايوركا مع فالنسيا
3.00 ، ريال بيتيس مع ريال سوسييداد
5.00 ، فياريال أمام إسبانيول
7.30 ، أتلتيك بيلباو أمام سيلتا فيجو
10.00 ، برشلونة مع غرناطة
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 3

الدوري الإيطالي
1.30 ، ميلان مع أودينيزي
4.00 ، بولونيا أمام هيلاس فيرونا
4.00 ، بريشيا مع كالياري
4.00 ، ليتشي أمام انتر ميلان
7.00 ، جنوى مع روما
9.45 ، يوفنتوس مع بارما
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 4

الدوري الألماني
4.30 ، هيرتا برلين مع بايرن ميونيخ
7.00 ، بادربورن أمام باير ليفركوزن
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 5
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواجهة مان يونايتد .. محمد صلاح يكسر حاجز الصمت ويتحدث عن تطور أدائه ومنافسة ماني

ترشيحاتنا

دعاء المولود الجديد.. ليبارك الله فيه ويحفظه من العين والحسد ووساوس الشياطين

محمد رجب يرقص في فرح شعبي.. فيديو

احترسي .. علامات غير شائعة لسرطان الثدي

كوالا يروي ظمأه بماء المطر من الأسفلت.. صور

حتحوت: اتحاد الكرة فى ورطة حال تأهل الأهلى والزمالك بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

مواجهة مان يونايتد .. محمد صلاح يكسر حاجز الصمت ويتحدث عن تطور أدائه ومنافسة ماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكي محظوظ.. اشترى كنبة مستعملة فعثر بداخلها على كنز

كوالا يروي ظمأه بماء المطر من الأسفلت.. صور

بلا رحمة.. العثور على طفلة يمنية تعرضت للتعذيب بجانب صندوق قمامة