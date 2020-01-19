الأهلي والمقاولون .. موعد مباريات اليوم الأحد 19-1-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 19-1-2020 ، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية والقارية، والعربية ، والأوروبية.
الدوري المصري
7.30 ، المقاولون العرب أمام الأهلي
وتذاع مباريات الدوري المصري على قناتي أون سبورت ، وتايم سبورت
كأس آسيا تحت 23 سنة - تايلاند
مواجهات ربع نهائي الكأس
12.15 كوريا الجنوبية مع الأردن
3.15 ، الإمارات أمام أوزبكستان
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 6
الدوري الإنجليزي
4.00 ، بيرنلي أمام ليستر سيتي
6.30 ، ليفربول مع مانشستر يونايتد
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 2
الدوري الإسباني
1.00 ، ريال مايوركا مع فالنسيا
3.00 ، ريال بيتيس مع ريال سوسييداد
5.00 ، فياريال أمام إسبانيول
7.30 ، أتلتيك بيلباو أمام سيلتا فيجو
10.00 ، برشلونة مع غرناطة
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 3
الدوري الإيطالي
1.30 ، ميلان مع أودينيزي
4.00 ، بولونيا أمام هيلاس فيرونا
4.00 ، بريشيا مع كالياري
4.00 ، ليتشي أمام انتر ميلان
7.00 ، جنوى مع روما
9.45 ، يوفنتوس مع بارما
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 4
الدوري الألماني
4.30 ، هيرتا برلين مع بايرن ميونيخ
7.00 ، بادربورن أمام باير ليفركوزن
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 5
الدوري المصري
7.30 ، المقاولون العرب أمام الأهلي
وتذاع مباريات الدوري المصري على قناتي أون سبورت ، وتايم سبورت
كأس آسيا تحت 23 سنة - تايلاند
مواجهات ربع نهائي الكأس
12.15 كوريا الجنوبية مع الأردن
3.15 ، الإمارات أمام أوزبكستان
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 6
الدوري الإنجليزي
4.00 ، بيرنلي أمام ليستر سيتي
6.30 ، ليفربول مع مانشستر يونايتد
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 2
الدوري الإسباني
1.00 ، ريال مايوركا مع فالنسيا
3.00 ، ريال بيتيس مع ريال سوسييداد
5.00 ، فياريال أمام إسبانيول
7.30 ، أتلتيك بيلباو أمام سيلتا فيجو
10.00 ، برشلونة مع غرناطة
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 3
الدوري الإيطالي
1.30 ، ميلان مع أودينيزي
4.00 ، بولونيا أمام هيلاس فيرونا
4.00 ، بريشيا مع كالياري
4.00 ، ليتشي أمام انتر ميلان
7.00 ، جنوى مع روما
9.45 ، يوفنتوس مع بارما
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 4
الدوري الألماني
4.30 ، هيرتا برلين مع بايرن ميونيخ
7.00 ، بادربورن أمام باير ليفركوزن
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 5