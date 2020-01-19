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أخبار العالم

رد انتقامي.. قراصنة يونانيون يشنون هجوما إلكترونيا على مواقع وخدمات تركية

الأحد 19/يناير/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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أ ش أ
شنت مجموعة من القراصنة اليونانيين هجوما انتقاميا على مواقع وخدمات إنترنت تركية؛ ردا على اختراق قراصنة أتراك مواقع إلكترونية حكومية في اليونان.

وقال القراصنة اليونانيون - في منشور لهم عبر الإنترنت، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "مثلما ضرب الأتراك بالأمس مواقع يونانية، قررنا الرد بالمثل في اليوم التالي، وجب علينا الإعلان عن أن الهجمات بدأت الآن".

وأوضح القراصنة أنه تم اختراق بوابة نداء الطوارئ 112 وخدمات البريد الإلكتروني لصحيفتي "صباح" و"حرييت"، بالإضافة إلى خدمات البريد الإلكتروني للشرطة التركية ومنظمة الاستخبارات الوطنية "MIT"، ما مجموعه عشر خدمات.

وكان القراصنة الأتراك اقتحموا، المواقع الإلكترونية التابعة لجهاز الاستخبارات الوطني اليوناني (NIS)، ووزارة الشؤون الخارجية، والبرلمان، ووزارة المالية، وبورصة أثينا، حيث تم تعطيلها لمدة ساعة تقريبا.
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