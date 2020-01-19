بنك saib يعلن عن إطلاق الهوية والعلامة التجارية الجديدة

أطلق بنك « saib»، علامته التجارية الجديدة، بما يعزز من هوية البنك وصورته الذهنية لدي العملاء، ويدعم الخطط التوسعية لمجلس الإدارة الحالي.



قال طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك « saib»، إن الهوية والعلامة التجارية الجديدة تعكس القيم الأساسية للبنك المتمثلة في «الوحدة» و«الجدارة بالثقة» و«القوة» و«الاستقرار».



وأكد أن البنك يتخذ خطوات متعددة من شأنها تعزيز مكانة البنك بالسوق المحلي، وتحقيق الانتشار المستهدف لدي قطاع عريض من العملاء، والتوسع بقوة في خدمة المواطنين، وترسيخ فكر الشمول المالي بالمجتمع المصري.



يتسم الشعار الجديد بإظهار القيم التي ينتهجها بنك « saib»، حيث تخلق الأشكال الهندسية بالعلامة التجارية الجديدة انطباعًا بالنمو والقوة والحداثة، كما يعزز استخدام شكل مربع في وسط الشعار الاستقرار، في حين يشير شكل البتلة المشتق من علامة اللانهاية إلى نمو ثابت ودائم.



جدير بالذكر أن استحداث العلامة التجارية للبنك أصبح أمرًا ضروريًا ليعكس الاستراتيجية الجديدة التي تبناها البنك مع تعيين القيادة الحالية، خاصة أن بنك « saib» يُعد حاليًا من أهم البنوك العاملة في السوق المصري، كما أن علامته التجارية هي الراعي الرئيسي لدوري كرة القدم المصري، حيث يتمتع البنك بالإمكانات والموارد التي تمكنه من تحقيق نمو متزايد بالسوق المصرية.



يعد « saib» أول بنك عربي مشترك يعمل في مصر وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، ويعمل حاليًا وفقًا لاستراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى إرضاء العملاء، وفي إطار تلك الاستراتيجية قام « saib» مؤخرًا بالتوسع الجغرافي من خلال فتح سلسلة من الفروع الجديدة وتوسيع شبكة أجهزة الصراف الآلي، للوصول إلى العملاء أينما كانوا.



يؤكد بنك « saib» حرصه الدائم على اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تعزيز مكانته بالسوق، وتلبية كافة متطلبات عملائه، والعمل على رفع معدلات النمو والتنمية بالمجتمع المصري عبر تمويل كافة الفرص الاستثمارية الجيدة سواء القومية منها أو التابعة للقطاع الخاص، مع تبني مبادرات البنك المركزي التي من شأنها تحقيق خطط الدولة في تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال نشر ثقافة الشمول المالي.