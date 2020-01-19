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حوادث

بشاكوش.. لص يسرق محل مصوغات بـ ميت غمر

الأحد 19/يناير/2020 - 08:48 ص
لص يسرق مصوغات
لص يسرق مصوغات
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همت الحسينى
شهد شارع البحر بميت غمر بمحافظة الدقهلية واقعة سرقة مصوغات بمحل ذهب حيث كسر لص بشاكوش فاترينة المحل من الخارج وسرق مصوغات وفر هاربًا.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من ادارة النجدة يفيد بسرقه مصوغات بمحل توينز بشارع البحر بميت غمر رغم تواجد صاحب المحل بداخله حيث قام المتهم بالوقوف أمام المحل بدعوى مشاهدة المعروضات، وغافل صاحب المحل أثناء وكسر الزجاج ونزع حامل عليه مصوغات وفر هاربا.

واكد عدد من المارة انهم سمعوا صوت كسر بزجاج محل ذهب وأحد الأشخاص يفر هاربا.

ويتم تفريغ كاميرات مراقبة أمام المحل للوصول الى المتهم والقبض عليه. 

وتحرر محضرا بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.
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