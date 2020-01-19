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أخبار البلد

البنك التجارى الدولى يساهم فى الحد من التلوث السمعى.. تفاصيل

الأحد 19/يناير/2020 - 07:51 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
​اعلن البنك التجاري الدولي انه أول بنك في مصر يقوم بقياس "التلوث الضوضائي" والحد من آثاره، لأنه يشكل تهديدًا غير مرئي ويؤثر بالسلب على حياة الأفراد والبيئة.

وفي إطار استراتيجية البنك التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية لحماية موظفيه، أعد البنك بالتعاون مع مكتب استشاري مصري معتمد في مجال البيئة، تقريرا يرصد مستويات الضوضاء.

ويركز التقرير على الفروع الخمسة الأكثر ازدحامًا وهي: الجيزة، ووسط البلد، والنصر، ونادي الشمس والسلطان حسين.

وتم تنفيذ التوصيات التي جاءت بالتقرير بالتنسيق مع الإدارات المعنية داخل البنك، حيث تضمنت الأعمال التحضيرية لبناء وتركيب الواجهات الزجاجية المزدوجة المزودة بفواصل العزل وامتصاص الصوت، فضلًا عن الصيانة الدورية لأجهزة التكييف وخفض صوت أنظمة الانتظار الإلكتروني.

وبعد الانتهاء من المشروع، أظهرت النتائج نجاح البنك التجاري الدولي في الحد من مستويات التلوث الضوضائي بمتوسط 10-12 ديسيبل (وحدة قياس شدة الصوت) لكل فرع، مما يعني تراجع مستويات الضوضاء إلى الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية
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