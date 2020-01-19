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أخبار العالم

الرئيس اليمني: عازمون على تخليص الوطن من شرور عصابة الحوثي

الأحد 19/يناير/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أدان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، الهجوم الحوثي على مسجد في معسكر الاستقبال الخاص بتجمع "اللواء الرابع حماية رئاسية"، شمال غربي محافظة مأرب والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكد هادي - وفقا لقناة العربية الإخبارية - أهمية اليقظة العسكرية والجاهزية القتالية وتنفيذ المهام والواجبات العسكرية وإفشال المخططات العدائية والتخريبية وحفظ الأمن والاستقرار والسير نحو تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور هذه العصابة الانقلابية المارقة.

وأكد عزم الشعب اليمني - وبدعم من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية - على قطع دابر تلك الجماعات المارقة ووأد مشروعها الطائفي البغيض الدخيل على اليمن والمنطقة.

ولفت إلى أن الأفعال المشينة للمليشيات الحوثية يؤكد - دون شك - عدم رغبتها أو جنوحها للسلام لأنها لا تجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة.

يذكر أن الهجوم الحوثي على مسجد داخل معسكر الاستقبال بتجمع اللواء الرابع حماية رئاسية شمال غربي محافظة مأرب أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيلا و130 جريحا.
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