رشا مجدي: حملة إنقاذ المشردين توفر حياة كريمة للأطفال والكبار.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى، مذيعة ببرنامج "صباح البلد"، إن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أطلقت حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة للمشردين في الشارع من الأطفال والكبار بجميع محافظات مصر.



وأضافت الإعلامية رشا مجدى، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها تتمنى أن يلتفت إليها المحيطون بكل فرد مشرد في الشارع ويحاول إقناعهم بالذهاب إلى دور الرعاية الخاصة بهم.



وأشارت إلى أن إطلاق حملة إنقاذ المشردين أمر مشرف للبلاد، مؤكدة أن تلك الحملة تعبر عن دور مصر تجاه كل مواطن بحاجة إليها.



وأوضحت أن حملة إنقاذ المشردين عبارة عن رسالة لجميع العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى بأن يهتموا بتنفيذ مهام عملهم بأنفسهم.



وأكدت مذيعة "صباح البلد"، أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رفضت أى محاولات من فريق العمل المساعد لها فى الانسحاب من الحملة، واتخذت قرارا حاسما لاكتمالها وتحقيق أهدافها بنفسها.



ولفتت إلى أن حملة إنقاذ مشرد بلا مأوى نجحت فى نقل مسن من الشارع وإقناعه بالذهاب لدار الرعاية بحلوان، موضحة أن هذا الرجل كان يفترش رصيف كورنيش العجوزة.