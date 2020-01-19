AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رشا مجدي: حملة إنقاذ المشردين توفر حياة كريمة للأطفال والكبار.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 09:10 ص
وزيرة التضامن ..
وزيرة التضامن .. حمله المشردين
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت الإعلامية رشا مجدى، مذيعة ببرنامج "صباح البلد"، إن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أطلقت حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة للمشردين في الشارع من الأطفال والكبار بجميع محافظات مصر.

وأضافت الإعلامية رشا مجدى، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها تتمنى أن يلتفت إليها المحيطون بكل فرد مشرد في الشارع ويحاول إقناعهم بالذهاب إلى دور الرعاية الخاصة بهم.

وأشارت إلى أن إطلاق حملة إنقاذ المشردين أمر مشرف للبلاد، مؤكدة أن تلك الحملة تعبر عن دور مصر تجاه كل مواطن بحاجة إليها.

وأوضحت أن حملة إنقاذ المشردين عبارة عن رسالة لجميع العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى بأن يهتموا بتنفيذ مهام عملهم بأنفسهم.

وأكدت مذيعة "صباح البلد"، أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رفضت أى محاولات من فريق العمل المساعد لها فى الانسحاب من الحملة، واتخذت قرارا حاسما لاكتمالها وتحقيق أهدافها بنفسها.

ولفتت إلى أن حملة إنقاذ مشرد بلا مأوى نجحت فى نقل مسن من الشارع وإقناعه بالذهاب لدار الرعاية بحلوان، موضحة أن هذا الرجل كان يفترش رصيف كورنيش العجوزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حياة كريمة.. إنقاذ 532 شخصا بينهم 317 بلا هوية من شوارع أسيوط

سوسن احمد البراهمى تكتب.. لا تعطنى صدقة ولكن دلنى على المأوى

وزيرة التضامن توجه فرق الوزارة للتعامل مع الكبار بلا مأوى مع دخول الشتاء

القباج توجه فرق التضامن للتعامل مع كبار بلا مأوى مع دخول فصل الشتاء

التدخل السريع بالدقهلية ينقذ مسنا من البرد.. صور

أطفال بلا مأوى يكشف الجهود المبذولة لحماية المشردين.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد رجب يرقص في فرح شعبي.. فيديو

إيران تهاجم ماكرون بعد قراره إرسال حاملة الطائرات شارل ديجول للخليج

بدون أدوية وبجنيه واحد فقط .. تخلص من التهاب اللوز

قبل دخوله غرفة العمليات.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمحبيه

أمريكي محظوظ.. اشترى كنبة مستعملة فعثر بداخلها على كنز

أخبار التوك شو .. أحمد موسى يعلق على اشتباكات المتظاهرين فى لبنان..وهذا موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

بعد تراجع المبيعات .. عروض بقيمة 14 ألف جنيه على هوندا سيفيك 2020 honda civic

كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد