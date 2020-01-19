البصل يسجل 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 19 -1 - 2020

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي .

فيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضروات اليوم في مصر



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الأحد 19– 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.الطماطم: 3.5 جنيهالبطاطس: 5 جنيهاتالخيار: 6.5 جنيهفلفل ألوان: 15 جنيهًاالقرنبيط: 5 جنيهاتالبصل: 6 جنيهاتالجزر: 4 جنيهاتالملوخية: 10 جنيهاتالتفاح : 25 جنيهاجوافة: 7.5 جنيهالموز : 10 جنيهات