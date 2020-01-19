البصل يسجل 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 19 -1 - 2020

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الأحد 19– 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
فيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:
أسعار الخضروات اليوم في مصر
الطماطم: 3.5 جنيه
البطاطس: 5 جنيهات
الخيار: 6.5 جنيه
فلفل ألوان: 15 جنيهًا
القرنبيط: 5 جنيهات
البصل: 6 جنيهات
الجزر: 4 جنيهات
الملوخية: 10 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
التفاح : 25 جنيها
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي .
فيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:
أسعار الخضروات اليوم في مصر
الطماطم: 3.5 جنيه
البطاطس: 5 جنيهات
الخيار: 6.5 جنيه
فلفل ألوان: 15 جنيهًا
القرنبيط: 5 جنيهات
البصل: 6 جنيهات
الجزر: 4 جنيهات
الملوخية: 10 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
التفاح : 25 جنيها
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات