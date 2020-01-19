إيران تهاجم ماكرون بعد قراره إرسال حاملة الطائرات شارل ديجول للخليج

هاجمت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية إرسال حاملة طائرات للخليج، زاعمة أنه استخدم التسمیة المزیفة لـ"الخلیج الفارسي".



وقال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تغريدة على "تويتر": نذكر السيد ماكرون بأن الخليج الواقع جنوب إيران له اسم واحد فقط وهو الخليج الفارسي"، وذلك حسب وكالة "إسنا" الإيرانية.



وأضاف: "تواجدكم العسكري في الخليج الفارسي خطأ بحجم خطأئكم في تسميته، كلا الخطأين كبيران لكنهما قابلان للتعويض ويمكن تصحيحهما".



​وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال إن باريس قررت إرسال حاملة طائرات، لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.



وأوضح ماكرون: "قررت فرنسا إرسال حاملة الطائرات شارل ديجول بدءا من يناير وحتى أبريل، لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط".