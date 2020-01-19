الرئيس السيسى فى ألمانيا للمشاركة بفعاليات برلين بشأن ليبيا.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأحد.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



صدى البلد:

السيسي يوجه التحية للقوات المسلحة .. ويؤكد ضربت مثالا يحتذى به فى الانضباط والعمل وإنكار الذات ويوصى ببذل اقصى جهد لتطوير القدرات والاستعداد القتالى العالى دفاعا عن سلامة واستقرار الوطن.



بوابة الأهرام:

الرئيس السيسى يصل إلى ألمانيا للمشاركة فى فعاليات برلين بشأن ليبيا .



المصري اليوم :

التخطيط تصدر تقريرا حول مكانة مصر فى مؤشرات التنافسية العالمي لعام 2019 .. مصر تقدمت 21 مركز فى مجاور اسواق الامتحان وصعدت 4 مراكز فى محور سوق العمل.



اليوم السابع :

الكهرباء: إطلاق برنامج الشحن الموحد نهاية الشهر الحالي.



الشروق :

اللجنة العليا لمياه النيل: ترامب لعب دورا ايجابيا فى تسهيل مفاوضات سد النهضة .



روسيا اليوم :

الخطوط الافريقية تطالب بالتدخل لوقف نقل الإرهابيين الى ليبيا.



عربية سكاى نيوز :

للمرة الأولى .. محامو ترامب يرددون على لائحة الاتهام.