AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرئيس السيسى فى ألمانيا للمشاركة بفعاليات برلين بشأن ليبيا.. يتصدر نشرة صباح البلد

الأحد 19/يناير/2020 - 09:05 ص
نشرة اخبار
نشرة اخبار
Advertisements
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأحد.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد:
السيسي يوجه التحية للقوات المسلحة .. ويؤكد ضربت مثالا يحتذى به فى الانضباط والعمل وإنكار الذات ويوصى ببذل اقصى جهد لتطوير القدرات والاستعداد القتالى العالى دفاعا عن سلامة واستقرار الوطن.

بوابة الأهرام:
الرئيس السيسى يصل إلى ألمانيا للمشاركة فى فعاليات برلين بشأن ليبيا .

المصري اليوم :
التخطيط تصدر تقريرا حول مكانة مصر فى مؤشرات التنافسية العالمي لعام 2019 .. مصر تقدمت 21 مركز فى مجاور اسواق الامتحان وصعدت 4 مراكز فى محور سوق العمل.

اليوم السابع :
الكهرباء: إطلاق برنامج الشحن الموحد نهاية الشهر الحالي.

الشروق :
اللجنة العليا لمياه النيل: ترامب لعب دورا ايجابيا فى تسهيل مفاوضات سد النهضة .

روسيا اليوم :
الخطوط الافريقية تطالب بالتدخل لوقف نقل الإرهابيين الى ليبيا.

عربية سكاى نيوز :
للمرة الأولى .. محامو ترامب يرددون على لائحة الاتهام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمواصلة إنجاز جميع المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس.. يتصدر صباح البلد.. فيديو

السيسي: مصر مضت فى برنامج تطوير البنية الأساسية بشكل غير مسبوق.. يتصدر نشرة صباح البلد

السيسي فى اتصال هاتفى مع ترامب يجب وضع حد للتدخلات الخارجية فى ليبيا.. يتصدر نشرة صباح البلد

10 محاور تنموية تجعل أسيوط محافظة المستقبل.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

السعودية تبدأ ابتعاث الطلبة لتعلم الموسيقى.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي تطورات الأزمة الليبية.. يتصدر نشرة صباح البلد

ترشيحاتنا

متى يسقط الترتيب في الصلوات الفائتة ؟ الإفتاء تجيب

نشرة الفن.. أصالة ترد على احتمالية الصلح مع أنغام.. وظهور جديد لـ السعدني ومي عز الدين

ارتفاع ضحايا معسكر الجيش اليمني في مأرب إلى 60 قتيلا و50 جريحا

قصة مريبة.. العثور على لوحة بقيمة 66 مليون دولار بعد سرقتها بـ23 عاما

اليمن.. ارتفاع عدد قتلى ومصابي الهجوم الحوثي على معسكر مأرب

قبل دخوله غرفة العمليات.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمحبيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

بعد تراجع المبيعات .. عروض بقيمة 14 ألف جنيه على هوندا سيفيك 2020 honda civic

كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد