ستاندرد آند بورز: لا إصلاح اقتصادي في الكويت قبل 2023.. السراج يدعو لنشر قوة عسكرية دولية في ليبيا.. ترامب يعين فريقا للدفاع عنه بمحاكمة العزل.. أبرز عناوين صحف الكويت

ستاندرد آند بورز: الكويت ستبقى قوية.. ولا إصلاح اقتصادي في الكويت قبل 2023

الكويت تطلق أول صاروخ فضائي محلي الصنع بعد عامين

الكويت ستستضيف مؤتمرًا للمانحين لدعم السودان

محمد بن زايد وميركل يتفقان على منع التدخلات الأجنبية في ليبيا

محتجو العراق يمهلون السلطات حتى الإثنين

تسجيل لترامب يكشف تفاصيل ضربة سليماني

ترامب يخاطب شعب إيران «النبيل».. ويحذر خامنئي: «انتبه لكلامك»

وأبرزت صحيفة "الوطن" إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عين أعضاء فريق محاميه للدفاع عنه خلال محاكمة عزله أمام مجلس الشيوخ.





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.محليا، ركزت صحيفة "السياسة" على تقرير نشرته وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية مجددا حول التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (ايه. ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف.وقالت الوكالة إن الاقتصاد سيبقى معتمدا بشكل أساسي على النفط، حيث يشكل نحو 90 في المئة لكل من الصادرات والإيرادات العامة، متوقعة نموا اقتصاديا متواضعا في ظل قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك بلس) بتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج حتى نهاية عام 2020، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية.في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "الجريدة" أن ستاندرد آند بورز كشفت عن إمكانية رفع هذا التصنيف في حال نجاح الإصلاحات الاقتصادية الواسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، في وقت اعتقدت أن هذا السيناريو قد لا يتحقق وفق توقعاتها حتى عام 2023.وذكرت صحيفة "الأنباء" أن فريقا شبابيا كويتيا استطاع إطلاق أول صاروخ فضائي كويتي الصنع، وهم كل من الشاب المبدع ناصر اشكناني وم. سلمان الفهيد وم. فهد الفهد، حيث استطاعوا تحقيق حلمهم المستحيل المنال من أجل إثبات أن الشاب الكويتي يستطيع متى ما كانت لديه عزيمة وإصرار وتحد والتي بدت جلية من خلال اختراع أول صاروخ فضائي محلي الصنع.ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر مطلعة قولها إن الكويت ستستضيف مؤتمرا للمانحين لدعم السودان.ولفتت المصادر إلى أن الكويت أبدت موافقة مبدئية على ذلك، ولكن لم يتم تحديد الموعد إلى الآن، كاشفة عن أنه عرض على الكويت إقامة المؤتمر في أبريل، إلا أن الجانب الكويتي وجد صعوبة في ذلك.وتوقعت المصادر أن يعقد المؤتمر في الكويت بعد شهر رمضان المبارك، موضحة أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو مساعدة السودان على تسهيل عملية التحول السياسي وتوفير غطاء اقتصادي لها.وقالت صحيفة "الراي" إن سعر صرف الدولار الأمريكي استقر أمام الدينار الكويتي اليوم، الأحد، عند مستوى 303ر0 دينار في حين انخفض اليورو إلى مستوى 336ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.عربيا وإقليميا، سلطت صحيفة "الأنباء" الضوء على تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أهمية بناء وتعزيز أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها في مواجهة الميليشيات الإرهابية المسلحة، ووضع حد لتدفق العناصر الإرهابية إلى ليبيا والتصدي للتدخلات الأجنبية في ليبيا.في سياق متصل، قالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا أوروبا إلى دعم جهود بلاده في ليبيا، حيث تقدم أنقرة دعما عسكريا لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، إذا أرادت إنهاء الصراع الدائر هناك.وجاءت دعوة أردوغان في مقال نشره الموقع الرسمي لصحيفة "بوليتيكو" السبت قبل يوم واحد من انعقاد قمة برلين بشأن الصراع في ليبيا.وأضاف أردوغان: "سندرب قوات الأمن الليبية ونساعدها في محاربة الإرهاب، وتهريب البشر وتهديدات أخرى خطيرة تزعزع الأمن العالمي".كما أشارت صحيفة "الراي" إلى دعوة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى نشر «قوة حماية دولية» في ليبيا، في حال استأنف الرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر الأعمال القتالية، وذلك عشية قمة دولية تهدف إلى إعادة إطلاق عملية السلام.وقال السراج في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية قبل القمة التي تعقد في برلين: «إذا لم ينه خليفة حفتر هجومه، سيتعين على المجتمع الدولي التدخل عبر قوة دولية لحماية السكان المدنيين الليبيين».وأضاف: «سنرحب بقوة حماية ليس لأنه يجب أن نكون محميين بصفتنا حكومة، بل من أجل حماية السكان المدنيين الليبيين الذين يتعرضون باستمرار للقصف منذ تسعة أشهر».وأوضحت صحيفة "القبس" أن المتظاهرين في العراق أمهلوا السلطات أسبوعا واحدا ينتهي غدا، الاثنين، قبل ترك خيم ‏الاعتصام والذهاب نحو تصعيد احتجاجهم للضغط بشكل أكبر في سبيل تحقيق المطالب ‏الأساسية؛ وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الاعتصام في الساحات الرئيسية ‏بالعاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.ومن بين مطالب المحتجين محاسبة المتسببين بمقتل مئات المتظاهرين وإصابة أكثر من 24 ألفا آخرين، منذ مطلع ‏أكتوبر الماضي، والإسراع بإجراء الانتخابات المبكرة. ‏دوليا، أشارت صحيفة "الأنباء" إلى مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بأن يكون «حذرا جدا في كلامه».وذلك ردا على خطبة الجمعة الحادة التي هاجم فيها الولايات المتحدة «الشريرة» ونعت ترامب بأنه «مهرج»، ووصف بريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ «خدام أمريكا».وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" أمس، السبت، إن كلام خامنئي «كان خاطئا»، مضيفا: «ما يسمى القائد الأعلى لإيران، الذي لم يكن على هذا القدر من العلو مؤخرا، كانت لديه بعض الأشياء البذيئة عن الولايات المتحدة وأوروبا ليقولها».وقال البيت الأبيض في بيان إن ترمب اختار أعضاء فريق "محاميه أمام محاكمة مجلس الشيوخ بقيادة مستشاريه بات سيبولوني وجاي سيكولو".وأشارت صحيفة "القبس" إلى تسجيل صوتي حصلت عليه شبكة CNN الأمريكية، يتضمّن رواية الرئيس دونالد ترامب لحظة بلحظة، لتفاصيل الغارة التي قتلت الجنرال قاسم سليماني، والقيادي العسكري العراقي أبو مهدي المُهندس.وتحدَّث ترامب في التسجيل مع كبار المانحين الجمهوريين الأثرياء الذين تجمّعوا في منتجعه بولاية فلوريدا عن كيفية بداية العملية، بمتابعة وصول سليماني إلى مطار بغداد، ولقائه هناك مع المُهندس.واعتبر ترامب أنَّ الغارة التي أعطى الإذن بشنها أسقطت «اثنين بسعر واحد»، ومضى يقول إنه استمع للمسئولين العسكريين، بينما شاهدوا الضربة من «كاميرات تُصوّر على ارتفاع أميال في السماء».ونقلت صحيفة "الراي" عن صحيفة "تليجراف" البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يجهز لفرض قيود جديدة على المهاجرين ذوي المهارات المتدنية الذين ينتقلون إلى بريطانيا بعد انتهاء الفترة الانتقالية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في ديسمبر.وأوضحت الصحيفة أن مساعدي جونسون يعدون خططا ستتيح للحكومة تقديم موعد تعديل قواعد الهجرة عامين مما سيسمح بإلغاء التمديد المؤقت للقواعد الحالية حتى عام 2023.وقالت صحيفة "الجريدة" إن فيروسا جديدا غامضا، من الفيروسات ذات الأعراض الالتهابية الحادة في الجهاز التنفسي، أثار ذعرًا صحيًا عالميًا، مما دفع مصر والولايات المتحدة ودولًا أخرى إلى اتخاذ تدابير وقائية.وسُجّلت أربع حالات إضافية أمس، مما رفع العدد الإجمالي إلى ما لا يقلّ عن 45 حالة بمدينة ووهان وسط الصين، وفق ما أعلنت الهيئة البلدية للنظافة والصحة في المدينة، إذ تمّ الإبلاغ عن مجمل الحالات الصينية منذ الشهر الماضي.