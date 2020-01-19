بعد إخفائها في أماكن سرية.. محاولة فاشلة لتهريب سجائر داخل السعودية.. فيديو

تمكّنت الجھات المعنیة في المملكة السعودية من ضبط كمیات كبیرة من السجائر خلال محاولة تھريبھا بأماكن سرية في مركبة إلى داخل المملكة.



ووثق مقطع فیديو، رجال الجمارك خلال فحصھم المركبة وإخراج كمیات كبیرة من كروز السجائر جرى إخفاؤھا بطريقة ماكرة في عدة أماكن بھا.



وحاول قائد المركبة إخفاء كروز السجائر داخل المقاعد الأمامیة والخلفیة وشنطة المركبة من الخلف، لكن محاولته باءت بالفشل في النھاية.



وكانت المملكة العربية السعودية قد شهدت مع الأيام الأخيرة من العام الماضي جدلا واسعا بين مواطنيها بشأن الدخان الجديد المغشوش الذي تقوم علي صناعته شركات التبغ المعتمدة لدي المملكة مما دعا هيئة الغذاء والدواء بالمملكة بالتدخل وإستدعاء المسئولين عن تلك الشركات ومطالبتهم بإدخال بعض التعديلات علي المنتج الجديد حتي يتواكب مع المواصفات القياسية.