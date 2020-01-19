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محافظات

زراعـة المنوفية: إزالة 44 حالة تعد على الأراضى خلال يناير الجارى

الأحد 19/يناير/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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محمد امين
كشف المهندس أشرف سعد الجمل مدير مديرية الزراعة بالمنوفية عن أنه تم عمل إزالة فورية لعدد 44 حالة بنطاق المحافظة بمساحة 3 أفدنة و9 قراريط وذلك بدءا من شهر يناير حتى الآن.

وأوضح بأنه جار المتابعة المستمرة لإتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي علي أي مساحات زراعة مخالفة للقوانين والقرارات الوزارية.

ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين علي الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

ويأتي ذلك لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتطبيق القانون علي الجميع دون أي استثناءات والتصدي للمخالفين القائمين بعمليات التعدي علي الأراضي الزراعية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
زراعـة المنوفية: إزالة 44 حالة تعد على الأراضى خلال يناير الجارى
زراعـة المنوفية: إزالة 44 حالة تعد على الأراضى خلال يناير الجارى
زراعـة المنوفية: إزالة 44 حالة تعد على الأراضى خلال يناير الجارى
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