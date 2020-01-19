في عيد ميلاد مي عز الدين .. تعرف على عمرها الحقيقي

يصادف اليوم الـ19 من شهر يناير عيد ميلاد مي عز الدين، التي تكمل اليوم الـ 40 من عمرها، فهي من مواليد برج الجدي الذي يتميز بالعناد والمثابرة.





ولدت مي عز الدين في الامارات التي عاشت بها لأربع سنوات ثم عادت لبلدها مصر، حيث حصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية، وقامت بتمثيل العديد من الأدوار في السينما المصرية والإنتاج التلفزيوني في مصر الحديث.





قدمت مي عز الدين 15 فيلما منها 3 افلام مع الفنان تامر حسني و15 مسلسلا وتعد اول بطولة مطلقة لها في 2014 من خلال مسلسل "دلع بنات".



