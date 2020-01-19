محافظ القليوبية: لجان للمرور على المشروعات وحل مشكلاتها ميدانيا.. صور



كما تفقد المحافظ الوحدة البيطرية بصنافير والتي تم تطويرها ورفع كفائتها بتكلفة 226 ألف جنيه ونسبة التنفيذ 60% وتبلغ مساحتها 1100 متر مربع والمبنى علي مساحة 172 متر مربع، ووجه المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من الأعمال وتقديم الخدمات الطبية البيطرية لأهالي القرية والعمل علي رفع العبء عن كاهل المزارعين ومتابعة التحصينات اللازمة للماشية.



واشتملت الجولة علي تفقد مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين (توسع) ومكونة من 29 فصلا وبنسبة تنفيذ 35% بتكلفة 9.5 مليون جنيه كما تفقد المحافظ ايضا اعمال توسع مدرسة عزيز المصري الابتدائية (9 فصول) بتكلفة 6.5 مليون جنيه ونسبة تنفيذ تبلغ 70%.



كما تفقد الهجان مشروع رفع كفاءة مجزر قليوب بتكلفة 11 مليون جنيه (الهيئة القومية للإنتاج الحربي) وشدد المحافظ علي استمرار أعمال الصيانة وتيسير إجراءات الذبيح لتشجيع المواطنين وتقديم خدمة مميزة والالتزام بالمعايير الصحية حفاظا علي صحة المواطنين



وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستشفى قليوب المركزى والتي تم إنشاؤها بتكلفة 72 مليون جنيه( تتكون من 67 سريرا و9 أسرة عناية مركزة ومجهزة بأجهزة التنفس الصناعي والأشعة المقطعية وجهاز الكشف على أورام الثدي) حيث تفقد المحافظ أجنحة المستشفى واطمأن على تقديم الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبيه كما استمع المحافظ إلى شكاوى المرضى وتواصل مع المسؤولين لحلها فورا.



كما تفقد الهجان مبنى المؤسسة العلاجية بقليوب والتي تبلغ مساحته 22.500م2 وتتبع حاليا مديرية الصحة وذلك لبحث أفضل الطرق لاستغلالها وإنشاء صرح طبي عليها يخدم المواطنين خصوصا بالقري التي تعاني من نقص الخدمات الصحية بها.



وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال إنشاءات مبنى الوحدة المحلية ببلقس بتكلفة 2 مليون جنيه والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهرين واختتم المحافظ الجولة بتفقد محطة معالجة كوم اشفين بطاقة 68 الف م3/يوم ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الي 168 الف م3/ يوم بتكلفة 200 مليون جنيه.

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن الهدف من الجولات وتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة هو دفع الأعمال وتذليل العقبات وإنهاء المشكلات وحلها ميدانيا حتى يتم الانتهاء من المشروعات بشكل عاجل لتدخل الخدمة، مشيرا الى أنه سيتم تشكيل لجان لمتابعة جميع المشروعات التي تنفذ على أرض المحافظة في جميع القطاعات حتى يتم متابعتها وعمل التقارير اللازمة.وأكد الهجان أنه لا تراجع عن تقديم خدمة مميزة وأن يشعر المواطن بتحسن الخدمات المقدمة إليه تحسنا ملحوظا وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تفعيلا لمبادرة حياة كريمة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها المحافظ بمدينة قليوب للمرور على عدد من المشروعات الجاري إنشاؤها بالمدينة بحضور كلا من سولاف درويش وجمال محفوظ وحسين عشماوي أعضاء مجلس النواب عن مدينة قليوب والدكتور سمير حماد نائب المحافظ وحامد طلبة رئيس مركز ومدينة قليوب والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتورة أمل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطري.وبدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء كوبري قلما على الطريق الزراعى (المرحلة الأولى من تنفيذ كوبري قلما العلوي والذي يبلغ طوله 750 مترا ويقوم على تنفيذه شركة النيل العامة للطرق والكباري ) بتكلفة 220 مليونا وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع وتسليمه في المواعيد المقررة.والتقى محافظ القليوبية بمهندسي الموقع واطمأن على سير جدول الأعمال حيث تم الانتهاء من 80 % من المرحلة الأولى، وتم الانتهاء من صب الأعمدة وجار رفع الكمر يليه أعمال الرصف والتمهيد والإنارة وسيتم الانتهاء منها خلال شهرين.وتابع المحافظ الجولة بتفقد محطة معالجة قرية طنان بتكلفة تصل إلى 89 مليون جنيه والتي تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتخدم قرية طنان وأكثر من 10 قرى مجاورة، حيث وجه المحافظ خلال الجولة بإنهاء جميع مشروعات الصرف الصحي القائمة وضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل أي مشكلات تعترض المشروعات وخلال التفقد استمع المحافظ الي المواطنين الذين تقدموا بعدد من المشكلات والتي من أهمها تأخر تسليم مشروعات الصرف الصحي في كثير من قري قليوب.وتابع الهجان الجولة بتفقد مبنى مستشفى الرمد بقليوب للاطمئنان علي الخدمات المقدمة ودراسة إمكانية تطوير المستشفي وإدخال أجهزة طبية جديدة بها لإجراء عمليات العيون الكبري حيث يقوم المستشفى بإجراء عمليات المياه البيضاء والزرقاء وغيرها من العمليات البسيطة فقط.