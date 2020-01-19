منير الديب: مصر خاضت عدة مواجهات مع الجماعات الإرهابية المتطرفة.. فيديو

قال منير الديب، الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، إن مصر خاضت عدة مواجهات مع الجماعات الإرهابية المتطرفة، لافتًا إلى أن الحرب مع الإرهاب بدأت فى وقت مبكر جدًا منذ التسعينيات من القرن الماضى، مؤكدًا ان مصر نجحت فى مواجهة الإرهاب أمنيًا وعسكريًا.





وأضاف منير الديب ، خلال حديثه ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن أجهزة الأمن نجحت فى تفكيك كل خلايا الإرهاب المتطرف الذى أعلن الحرب على الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن مصر نجحت فى تغيير بعض المفاهيم لدى الأشخاص فى فكرهم تجاه الإسلام.





وأكد أن الإرهاب هو ظاهرة عابرة للحدود، موضحًا انه بعد عام 2011 نشطت التنظيمات الإرهابية إلى حد كبير جدًا ونجحت أجهزة الأمن فى مواجهتها خاصة مع وجود دول فى المحيط الاقليمى تدعم تلك التنظيمات لخدمة مصالحها.





وأشار إلى أنه فى بعض الحالات كانت رأس التنظيم فى العراق وذيله فى مصر ويقدم الدعم للجماعات الإرهابية من خلال توفير السلاح والخطط، مضيفًا أن مواجهة الإرهاب فى مصر تشمل وجود رؤية كاملة لمواجهة التنظيمات الإرهابية.



