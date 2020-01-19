بعد 3 أيام على طرحه.. Bad Boys for life يحقق إيرادات بقيمة 66 مليون دولار

تمكن Bad Boys for life من تحقيق إيرادات هائلة بعد مرور 3 أيام على طرحه بتحقيقه 66 مليون دولار أمريكي في الأسبوع الافتتاحي للفيلم، حيث يعرض في 3,740 صالة عرض في الولايات المتحدة الأمريكية.





الفيلم من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز.





كما يشارك فى البطولة شارون فايفر، دي جي خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدني باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلي توولز.





ويدور الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لوري في أزمة منتصف العمر.



