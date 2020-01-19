مرور القاهرة: كثافات طبيعية على معظم المحاور الحيوية

أكد مصدر أمني بمرور القاهرة أن معظم محاور الحيوية تشهد كثافات مرورية طبيعية على كافة القطاعات والمحاور بالعاصمة منذ الساعات الأولى منذ صباح اليوم الأحد وحتى الآن.



وأشار المصدر إلى أن اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة يتابع الحالة المرورية أولا بأول من خلال جولة ميدانية له وبالتنسيق مع عمليات المرور للتعامل الفورى مع أي أعطال او كثافات قد تنتج عن سقوط امطار .



وأضاف المصدر أن منطقة مصر الجديدة بها تحويلات مرورية،ووجب التأكيد على قائدي السيارات اتباع الإرشادات المرورية حتى تعود حركة المرور لطبيعتها مع انتظام كافة الخدمات المرورية بالمحاور المهمة.



ونبه المصدر قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية حفاظا على أرواح المواطنين ، خاصة فى ظل التغيرات الجوية المحتملة وتوقعات سقوط أمطار على مدار اليوم ، لافتا الى وجود تنسيق مع غرفة الطوارئ بالمحافظة للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار حتى لا تتسبب فى إعاقة حركة المرور .