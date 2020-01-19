AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مرور القاهرة: كثافات طبيعية على معظم المحاور الحيوية

الأحد 19/يناير/2020 - 10:19 ص
المرور - أرشيفية
المرور - أرشيفية
Advertisements
كتب محمد صبري
أكد مصدر أمني بمرور القاهرة أن معظم محاور الحيوية تشهد كثافات مرورية طبيعية على كافة القطاعات والمحاور بالعاصمة منذ الساعات الأولى منذ صباح اليوم الأحد وحتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة يتابع الحالة المرورية أولا بأول من خلال جولة ميدانية له وبالتنسيق مع عمليات المرور للتعامل الفورى مع أي أعطال او كثافات قد تنتج عن سقوط امطار .

وأضاف المصدر أن منطقة مصر الجديدة بها تحويلات مرورية،ووجب التأكيد على قائدي السيارات اتباع الإرشادات المرورية حتى تعود حركة المرور لطبيعتها مع انتظام كافة الخدمات المرورية بالمحاور المهمة.

ونبه المصدر قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية حفاظا على أرواح المواطنين ، خاصة فى ظل التغيرات الجوية المحتملة وتوقعات سقوط أمطار على مدار اليوم ، لافتا الى وجود تنسيق مع غرفة الطوارئ بالمحافظة للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار حتى لا تتسبب فى إعاقة حركة المرور .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط الأمطار.. تعرف على حالة المرور بالقاهرة وأماكن كثافات المياه لتجنبها

النشرة المرورية الصباحية على الطرق الصحراوية والرئيسية

بـ تقنية الخرائط .. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة | شلل مروري

سيولة تامة.. النشرة المرورية الصباحية على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

ترشيحاتنا

الأهلي والمقاولون .. موعد مباريات اليوم الأحد 19-1-2020 والقنوات الناقلة

تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات اليوم الأحد 19 -1- 2020 .. فيديو

أول تعليق من أصالة على احتمالية الصلح مع أنغام.. فيديو

وزير الرى السابق: بيان واشنطن ينص على ملء سد النهضة على مراحل وليس سنوات

فيديوجراف | مرض الأكل.. متلازمة برادر - فيلي

احرص على تناولها في الصباح .. 5 أطعمة صحية جدا على الريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

بعد تراجع المبيعات .. عروض بقيمة 14 ألف جنيه على هوندا سيفيك 2020 honda civic

كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد