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توك شو

خبير سلوكى ينتقد متهمي النساء بالنكد.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 10:22 ص
طارق الياس
طارق الياس
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شيرين عادل
قال الدكتور طارق الياس، خبير العلوم السلوكية: إن بعض الأزواج يتهمون زوجاتهم بإشاعة النكد واتهام النساء عموما بأنهن نكديات وهذا تعميم غير صحيح وفي غير محله.

وكشف طارق الياس، خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC ، بأن حالة الاستياء التى تعبر عنها الزوجة فى حالات معينة تصنف كرد فعل " فى مواقف معينة الزوج مبيقدرش زوجته مثلا فالستات فى الحالة دى مبتنكدش لكن بتكون رد فعل لزوجها".

وأكد طارق الياس، أن الزوج فى حالة احتوائه لزوجته عند شعورها بالاستياء سيتجنب بالطبع تبعات الشجار والخلافات بينهما.

وأوضح طارق الياس، أن الزوج قد يلجأ لحالات المطابقة فى حال استمرار زوجته فى الشجار وافتعال النكد والبحث عن بدائل أخرى بدلا للمنزل.

وتابع طارق الياس، أنه بمجرد شعور الزوج بحالة من الضجر نتيجة لافتعال الأزمات المتكررة سيلجأ للهروب من المنزل والجلوس برفقة أصدقائه قائلا "البيت ساعتها هيكون شيء بيخنقه".
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