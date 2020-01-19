الملا: نستهدف إدخال أحدث التطبيقات والتطورات لمراقبة التوزيع والتشغيل

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعيات العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للشركات الثلاث للعام المالى 2020 /2021.



وأكد المهندس طارق الملا، خلال أعمال الجمعيات العامة لشركتى التعاون ومصر للبترول، أن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال توفير المنتجات البترولية والوقود يحظى بمتابعة مستمرة باعتباره من المجالات الحيوية التي تتصل بالاحتياجات اليومية للمواطنين، مؤكدا أنه يعد أولوية لدى الوزارة، لافتا الى الاستمرار في رفع كفاءة وتطوير المستودعات والمحطات التابعة للشركتين لتحقيق انسيابية عملية توزيع وتداول الوقود وتلبية الاحتياجات بمنتهى السرعة واليسر.



وشدد على ضرورة مواكبة التطور المستمر في التشغيل ومنظومة الأمن والسلامة بالمستودعات والمحطات وسرعة التوسع في استخدام احدث التطبيقات والتقنيات في مجال الرقابة على التوزيع والتي تشمل الآلية الذكية لرصد ومراقبة ارصدة البنزين والسولار بالمحطات ATG وتقنية التتبع GPS كأحد معطيات التحول الرقمي الذي يسهم في تقديم الخدمات بجودة عالية وشفافية وإحكام الرقابة بما يؤدي إلى سرعة إنهاء العمليات وخفض التكاليف.



ولفت إلى أهمية استمرار الجهود المبذولة لدعم قدرات نشاط تموين السفن بالوقود في الموانئ المصرية والتوسع فيه في ضوء ماتحقق من نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة وتحقيق قطاع البترول لنقلة نوعية فيه من خلال الشركتين.



وأوضح المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول، أنها تخطط لتحقيق ايرادات تبلغ اكثر من 60 مليار جنيه خلال العام المالى 2020 /2021 والذى تهدف خلاله الى بيع حوالى 7.7 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات ووقود تموين السفن.



وأشار الى الاستمرار فى خطة العمل الجارية لتطوير مستودعات التوزيع ومحطات التموين والخدمة والتى تم اعتماد استثمارات لها فى موازنة العام المالى المقبل تقدر بنحو 132 مليون جنيه لتطوير المستودعات و75 مليون جنيه لتطوير محطات التموين وانشاء محطات جديدة لخدمة المواطنين، موضحًا أنه جار العمل على قدم وساق فى مشروع التطوير الشامل لمستودع مسطرد لمواكبة المواصفات العالمية.



كما تم خلال الفترة الأخيرة تطوير إجمالى 480 محطة على مستوى الجمهورية وفقا لنماذج التطوير المعتمدة بالشركة، كما تخطط للانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع الآلية الذكية لقياس أرصدة خزانات الوقود بالمحطات ATG لتعزيز كفاءة الرقابة على التوزيع والتى تشمل إضافة 141 محطة جديدة الى المحطات التى تم الانتهاء من المنظومة بها فى المرحلة الاولى وعددها 923 محطة، كما استعرض جهود تعزيز وسائل السلامة والصحة المهنية بمستودعات الشركة على مستوى الجمهورية ودعمها بأنظمة ووسائل حديثة للسلامة والأمن الصناعى والوقاية والإنذار المبكر، لافتا الى التدريب والتأهيل المستمر للعنصر البشرى فى مجال السلامة.



ولفت الى استمرار الشركة فى امداد المشروعات القومية والتنموية باحتياجاتها من الوقود والزيوت وفى مقدمتها مشروع المليون ونصف فدان، كما سيتم التعاقد على امداد مشروع المزارع السمكية باحتياجاته من المنتجات البترولية، وتوقيع بروتوكول يتيح لها استغلال جميع محطات التموين والخدمة بجميع الموانئ البحرية الحدودية والموانئ الجافة، بالإضافة إلى تعاقدها فعليا على إدارة وتشغيل محطات موانئ أبو قير وشرم الشيخ والجونة للصيد، وأشار إلى الاستمرار في تطوير أسطول النقل البحري لتموين السفن حيث تم استلام ٣ ناقلات في إطار برنامج توفير ٥ ناقلات جديدة بما ساهم في ارتفاع مبيعات وقود تموين السفن بنسبة ٥٤ ٪ خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٩ بقيمة ٨٨٤ مليون جنيه.



وأوضح المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول أن موازنتها الاستثمارية للعام المالى 2020 /2021 هي أضخم موازنة في تاريخ الشركة، وأنه من المستهدف لأول مرة تحقيق إيرادات بقيمة 72 مليار جنيه، مشيرا الى أن حجم المبيعات المستهدف يبلغ حوالى 8ر8 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات، مضيفا أنها تخطط لزيادة حجم مبيعاتها من وقود تموين الطائرات الى 1.1 مليون طن ومن وقود تموين السفن إلى 190 الف طن، كما تستهدف تصدير زيوت المحركات والزيوت صناعية لعدة دول إفريقية تشمل كينيا ورواندا والسودان وأوغندا ونيجيريا خلال موازنة العام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ وذلك بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه، لافتًا إلى أنها بدأت بالفعل تصدير شحنات من هذه الزيوت إلي كينيا ورواندا وأوغندا خلال النصف الاول من العام المالي الحالي.



وأضاف انها تخطط لإنشاء 25 محطة جديدة لخدمة وتموين السيارات بالوقود وتطوير 100 محطة قائمة حفاظًا على صدارتها بين شركات تسويق المنتجات البترولية بالسوق المحلى بفضل عدد المحطات التي تمتلكها والبالغ عددها حاليًا نحو 1500 محطة ، وأشار الى توسعها مع نهاية ديسمبر الماضى في تسويق بنزين 95 اكسترا بالسوق المحلى في 81 محطة تابعة لمصر للبترول على مستوى الجمهورية بدلا من 60 محطة، ومن المخطط زيادة عدد المحطات التي تقوم بتوزيعه للجمهور بمقدار 60 محطة أخرى خلال العام المالى 20/21، وأنها تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 755 مليون جنيه خلال العام في عدد كبير من المشروعات في مجالات الإحلال والتجديد لأصول الشركة وتعزيز أسطول نقل المنتجات البترولية واسطول ناقلات تموين السفن وتطوير منظومة الأمن الصناعى ودعم البنية التحتية بالمستودعات والمضي قدما في استكمال نظام إدارة الأصول والموارد ERP.