حساسيتها الشديدة.. لماذا الزوجات أكثر غضبا من الأزواج ؟.. فيديو

قال الدكتور طارق إلياس، خبير العلوم السلوكية، إن مفهوم النكد بين الأزواج يتلخص فى وجود شخص يسرق سعادته أو استقراره.



وكشف طارق إلياس، خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC، أن السبب وراء ما يذاع أن المرأة أكثر نكدا من الرجل، حساسيتها الشديدة.



وأوضح طارق إلياس، أن المرأة دائما عندما تشعر بحالة فرح تريد مشاركتها، أما عن شعور الزوج فقال: "بمجرد ما هو بيفرح بيكون عايز مراته متنكدش عليه".



ولفت طارق إلياس، إلى أن بعض الأزواج أيضا يمارسون النكد على زوجاتهم ويسرقون سعادتهم خاصة عندما تقوم مثلا بإعداد طعام أو ترتيب المنزل ولا يلاحظ أو يهتم زوجها بذلك يجعلها تشعر بمزيد من الغضب.



وطالب بتوقف الزوجات عن استقبال زوجها بالنكد والمشاكل وتصغى إليه أكثر، خاصة وأن بعض الزوجات تنفجر من الهموم والأزمات والنكد على أزواجها بمجرد دخوله المنزل.

