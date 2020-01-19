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خبير أسواق مال: برنامج الأطروحات سينشط البورصة المصرية في 2020.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 10:25 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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آيات أحمد
قال محمد عبد الهادى، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية من أقدم البورصات فى العالم وأول بورصة فى الشرق الأوسط كله، وتم إقراراها عام 1844م وكان مقرها الإسكندرية وتم فتح المقر الجديد فى القاهرة عام 1903م واحتلت المركز الخامس عالميًا عام 1907م من حيث التداول وقيم التداول.

وأضاف محمد عبد الهادى، خلال حديثه ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن البورصة المصرية عانت من فترة ركود فى المدة من عام 1961 وحتى 1992 وذلك لأسباب خاصة وبدأت مع تحول قانون القطاع العام إلى القطاع الخاص وبدأت تنهض بعد ذلك البورصة المصرية بالتزامن مع الخصخصة.

وأشار إلى أنه فى الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008 وفرت البورصة المصرية حوالى 28 مليار دولار وكانت مصدرا كبيرا لزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وتعد من أعظم مصادر الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وتابع أن البورصة المصرية لم تتأثر بالتحسن الاقتصادى الذى شهدته مصر فى الفترة الماضية، مؤكدًا أن هناك 10 مؤسسات اقتصادية عالمية أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري بالرغم من عدم انعكاس نتائجه على البورصة المصرية.

وأوضح أن عام 2019 عانت البورصة المصرية من عدم التداول، مؤكدًا أن برنامج الأطروحات سينشط البورصة المصرية خلال عام 2020م.
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