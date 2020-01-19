الشرقية للدخان تتعاقد مع شركة استشارات عالمية لدراسة عادات التدخين بالأسواق المصرية

أعلنت الشركة الشرقية للدخان "استرن كومبانى "شركة مساهمة مصرية عن التعاقد مع الشركات العالمية العاملة فى مجال الاستشارات التسويقية لتقييم التطورات التى تشهدها عادات التدخين بالأسواق المصرية.



وأضاف الشركة فى بيان صادر اليوم، وستقوم شركة الاستشارات بدراسة عادات التدخين من خلال المنتجات الجديدة وتحديد أفضل الخيارات المفتوحة أمام "ايسترن كومبانى" والتعرف على الفرص التسويقية المحتملة ذات القيمة.