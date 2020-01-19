برلماني: اجتماع الرئيس بمجلس علماء مصر يعكس مدى الاهتمام بالعلماء

أكد النائب فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب، أهمية اللقاء الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجلس الاستشاري لعلماء مصر.



وأشار "الشرباصي" في بيان، اليوم، الأحد، إلى الدور الفعال الذى يضطلع به المجلس الاستشارى لكبار العلماء، وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من أجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التى تواجه الوطن فى العديد من المجالات.



ولفت إلى أن اجتماع الرئيس السيسي مع المجلس الاستشاري لعلماء مصر يؤكد مدى الأولية والأهمية التي يعطيها الوطن لهذا المجلس وأعضائه.



بإطلاع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع على أفكار ومقترحات أعضاء المجلس، المتعلقة بكيفية النهوض بعدد من القطاعات الحيوية في مصر كالتعليم والبحث العلمي والصحة والزراعة.



مضيفا أن مصر بجهود أبنائها وعلمائها قادرة على تحقيق اختراق علمي وتنموي كبير في مختلف المجالات.