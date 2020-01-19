فيديوجراف| إليو بادجي وتفاصيل ضمه للأهلي وعشقه لـ أبو تريكة













كشف لصدى البلد عن تفاصيل اتفاق النادي الأهلي معه لضمه لصفوف الفريق، وعلاقته بالقلعة الحمراء، وعشقه لأبو تريكة.من خلال الفيديوجراف التالي، تعرف على تفاصيل صفقةمهاجم النادي الأهلي الجديد، ومشاركته في مباراة المقاولون على حساب وليد أزارو.