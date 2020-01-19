فيديوجراف| إليو بادجي وتفاصيل ضمه للأهلي وعشقه لـ أبو تريكة

نجحت إدارات النادي الأهلي الخميس الماضي في إتمام صفقة المهاجم السنغالي إليو بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي لمدة أربع سنوات ونصف براتب تصل قيمته إلى مليون دولار سنويًا.
إليو بادجي كشف لصدى البلد عن تفاصيل اتفاق النادي الأهلي معه لضمه لصفوف الفريق، وعلاقته بالقلعة الحمراء، وعشقه لأبو تريكة.
إليو بادجي كشف لصدى البلد عن تفاصيل اتفاق النادي الأهلي معه لضمه لصفوف الفريق، وعلاقته بالقلعة الحمراء، وعشقه لأبو تريكة.
من خلال الفيديوجراف التالي، تعرف على تفاصيل صفقة إليو بادجي مهاجم النادي الأهلي الجديد، ومشاركته في مباراة المقاولون على حساب وليد أزارو.