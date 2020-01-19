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تعليم

محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات نصف العام الدراسي

الأحد 19/يناير/2020 - 11:46 ص
محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
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انجي هيبة
قام اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية والدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من قيادات التربية والتعليم والقيادات التنفيذية بالمحافظة بجولة ميدانية للمرور على مدارس التعليم الثانوى العام بالمحافظة للإطمئنان على سير وإنتظام العملية التعليمية داخل لجان إمتحانات نصف العام الدراسى بالمحافظة.


تضمنت جولة المحافظ ومرافقيه زيارة وتفقد لجان كل من مدرسة "الطائف "الرسمية للغات بنطاق حى ثالث والتى تضم عدد ثلاث لجان فرعية للصفوف الأول والثانى الثانوى باجمالى 59 طالب وطالبة وكانت الامتحانات فى مادتى الميكانيكا للعلمى وعلم النفس للقسم الآدبى وعدد 6 لجان للشهادة الاعدادية العامة باجمالى 180 طالب وطالبة.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ أعمال التوسعات الانشائية الجديدة بالمدرسة .

كما تضمنت الجولة زيارة ومتابعة لجان الامتحان بمدرسة الشهيد محمد أتربى مصطفى " الناصرية " الإعدادية بنين والتى تضم عدد 14 لجنة باجمالى عدد 278 طالب وكانت الامتحانات فى مادة العلوم.

ومن جهته أشار وكيل وزارة التربية والتعليم الى أن إجمالى عدد الطلاب بالصفين الأول والثانى الثانوى الذين يؤدون الامتحانات على مستوى المحافظة بمختلف قطاعاتها 8008 طالبة وطالبة للصف الثانى و853 للصف الأول موزعين بعدد 53 مدرسة ثانوية.

وقد حرص المحافظ خلال الجولة على الإطمئنان على سهولة الأسئلة وأنها جاءت من صميم المنهج الدراسى والكتاب المدرسى وفى مستوى الطالب المتوسط ولم يتم رصد أى شكوى من الإمتحانات أو صعوبة الأسئلة اضافة الى توفير كافة سبل الراحة وتأمين جميع اللجان لتيسير عملية الامتحانات فى جو من الهدوء والراحة .
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