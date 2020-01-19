بالأرقام.. عبد الله السعيد يسير عكس آلة الزمن

بات الدولي عبد الله السعيد، نجم بيراميدز والمنتخب الوطني، حديث الساعة في الوسط الكروي المصري، بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا في مسيرته.



لم يكن من الممكن أن يقدم عبد الله السعيد أكثر مما قدمه من أداء مذهل مع بيراميدز خلال هذا الموسم، ما يعادل لياقة لاعب عمره في متوسط العشرينات، علما بأن نجم بيراميدز يبلغ حاليًا 34 عامًا.



واحتفل السعيد بهذا الأداء المذهل، بانضمامه لنادي المائة في الدوري المصري، بعدما أصبح تاسع لاعب يصل إلى 100 هدف في مسيرته، حيث أحرز 36 هدفًا مع الإسماعيلي، و50 هدفًا مع الأهلي، و14 هدفًا مع بيراميدز.



وبهذا الهدف، رفع السعيد رصيده إلى 12 هدفًا هذا الموسم في 19 مباراة، بواقع 10 أهداف في الدوري المصري ليتربع على عرش قائمة هدافي الدوري هذا الموسم، إلى جانب مساهمته في 4 أهداف حاسمة، فيما خاض 7 مباريات مع بيراميدز الموسم الجاري، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ونجح في تسجيل هدفين، وصناعة هدف آخر.



وطوال مسيرته الكروية، لم يتمكن صاحب الـ34 عامًا، من تسجيل أكثر من 12 هدفًا خلال موسم واحد في عدد مباريات أقل الا في موسم 2015/2016 (15 هدفًا - 39 مباراة)، وموسم 2016/2017 (12 هدفًا - 44 مباراة)، وموسم 2017/2018 (12 هدفًا - 30 مباراة).



ويلقي "صدى البلد" الضوء من خلال التقرير التالي على مسيرة عبد الله السعيد الذي يسير عكس آلة الزمن..



بداية الأهداف كانت مع الإسماعيلي في موسم 2005 /2006 وتمكن وقتها من تسجيل 4 أهداف في (الدوري المصري)



موسم 2006/2007: 7 أهداف (الدوري المصري).



موسم 2007/2008: 6 أهداف بواقع ( 5 في الدوري المصري) (هدف في السوبر المصري)



موسم 2008/2009: 9 أهداف في 31 (الدوري المصري)



موسم 2009/2010: 3 أهداف (الدوري المصري)



آخر موسم مع الدراويش 2010/2011: 8 أهداف (الدوري المصري).



وفي موسم 2011/2012 أنضم عبد الله إلى صفوف الأهلي وسجل معه 5 أهداف بواقع (4 أهداف في الدوري) و(هدف في دوري أبطال إفريقيا.



موسم 2012/2013: 3 أهداف (هدفين في دوري أبطال إفريقيا) و(هدف في السوبر المصري)



موسم 2013/2014: 9 أهداف (الدوري المصري).



موسم 2014/2015: 11 هدفًا ( 6 الدوري المصري)، ( 4 أهداف في كأس مصر)، (هدف في دوري أبطال إفريقيا).



موسم 2015/2016: 15 هدفًا بواقع (11 الدوري المصري)، (هدف دوري الأبطال)، (هدف كأس مصر)، (هدفين السوبر المصري).



موسم 2016/2017: 12 هدفًا (10 أهداف في الدوري المصري)، (هدفين في دوري أبطال إفريقيا).



موسم 2017/2018: 12 هدفًا (10 أهداف في الدوري) و(هدفين في أبطال إفريقيا)، قبل أن ينتقل السعيد في الموسم ذاته إلى كووبيون بالوسيورا الفنلندي ويشارك في 7 مباريات دون إحراز أي أهداف.



وفي موسم 2018/2019: 6 أهداف، بواقع (هدفين مع أهلي جدة في الدوري السعودي في 14 مشاركة)، و(4 أهداف مع بيراميدز في الدوري 18 مشاركة).



أما في الموسم الحالي استطاع السعيد، أن يسجل 12 هدفًا مع بيراميدز في 19 مباراة، بواقع (10 أهداف في الدوري)، و(هدفين في الكونفدرالية الإفريقية).