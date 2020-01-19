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أخبار العالم

اجتماع عربي لصياغة ملحق قانوني لمنطقة التجارة الحرة الكبرى

الأحد 19/يناير/2020 - 11:43 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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نادر سمير
بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة القيود الفنية على التجارة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.

واكد الدكتور بهجت ابو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية في تصريح له على هامش الاجتماع، أن الاجتماع مخصص على مدى ثلاثة ايام لمناقشة مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،موضحا ان اعداد هذا الملحق سيكون له انعكاسات ايجابية على منطقة التجارة الحرة.

واضاف ان الامانة العامة تلقت ملاحظات من سبع دول عربية منها الأردن والعراق والامارات والسعودية وفلسطين وقطر بالاضافة الى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول تلك المسودة بهدف وضع المسودة في صورتها النهائية .

واوضح ابو النصر ان الية معالجة القيود الفنية على التجارة جزء لايتجزأ من اي اتفاق تجاري بين الدول الاعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية بعكس منطقة التجارة الحرة التي كانت مبنية في الأساس على الاتفاقية العربية لتنمية وتيسير التبادل التجاري لعام1981 ، وبالتالي مثل هذه الالية ليست مشمولة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة ، ومن هنا تبرز اهمية اضافة ملحق قانوني خاص لموضوع القيود الفنية على التجارة الى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري .

وأكد ابو النصر ان هذه القيود تتركز علي المقاييس والمواصفات والشفافية والإجراءات الفنية في المنافذ الجمركية ، وبالتالي هذه الأمور تمثل أهم قيد على التجارة في الدول العربية ، ولهذا كان من الضروري إعداد هذا الملحق حيث تم إعداد النسخة الاولى منه. ولكن في ضوء ملاحظات الدول تمت إعادة النظر في هذه المسودة مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الدول بهدف الوصول لنسخة نهائية لهذا الملحق يتم اضافته لاتفاقية منطقة التجارة الحرة .

وقال إنه من أبرز القيود الفنية التي تؤثر علي حركة التجارة حركة التبادل السلعي بين الدول هى اختلافى المواصفات والمقاييس وكذلك الموضوعات المتعلقة بالشفافية .
اجتماع عربي لصياغة ملحق قانوني لمنطقة التجارة الحرة الكبرى
اجتماع عربي لصياغة ملحق قانوني لمنطقة التجارة الحرة الكبرى
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