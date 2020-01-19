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منوعات

آلاف المسيحيين يصطفون أمام نهر الأردن في عيد الغطاس.. صور

الأحد 19/يناير/2020 - 11:58 ص
إحتفالات الأقباط
إحتفالات الأقباط بعيد الغطاس امام نهر الأردن
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي، فيس بوك، صورا للمسيحيين من جنسيات متعددة أمام نهر الأردن للاغتسال، تمثلا بالسيد المسيح في عيد الغطاس.

في جو بارد وحرارة منخفضة أصر المسيحون من فلسطين والأردن وجنسيات مختلفة النزول إلى مكان معين في النهر يسمى "المغطس"، حيث يعتقد المسيحيون أن المسيح تعمد منذ آلاف السنين في ذلك المكان.

حضر الآلاف من طائفة الأرثوذكس لحضور صلاة القداس في الكنيسة والخروج إلى النهر للاغتسال، حيث إنه على بُعد 9 كيلومترات شمال البحر الميت، منطقتين أثريتين رئيسيتين، هما: تل الخرار، المعروف باسم "تلة مار إلياس" أو "النبي إليا"، ومنطقة كنائس "يوحنا المعمدان" قُرب نهر الأردن.

جدير بالذكر أن المسيحين يحتفلون حول العالم بعيد الغطاس في هذه الأيام، وهو العيد الثاني التالي لعيد الميلاد المجيد.
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