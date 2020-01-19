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أخبار البلد

وزيرة الصحة تشيد بمعدلات التنفيذ بوحدة صحة الشيخ موسى

الأحد 19/يناير/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم ، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة الشيخ موسي، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ بالوحدة، مؤكدة على ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال مجاهد إن الوزيرة تفقدت أقسام الوحدة، والتي تخدم حوالي 24800 مواطنا، وخلال الزيارة وجهت باختبار أنظمة الالكتروميكانيك بالوحدة من أنظمة إنذار واطفاء واستدعاء وغيرها، ووجهت بسرعة الإنتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.


يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس و الأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
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