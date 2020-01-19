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محافظات

إعدام 19 كلبا في حملة مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بالمنوفية

الأحد 19/يناير/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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محمد امين
شن مجلس مدينة قويسنا بالتعاون مع الإدارة البيطرية حملة مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بالشوارع نظرا لمهاجمتها الأهالي بالشوارع وتخويفها لهم .

وتوجهت الحملة إلى ناحية كفر أبشيش ، وكفر زين الدين حسب البرنامج المقرر سابقا ، وتم إعدام عدد 19 كلبا ضالا باستخدام المادة السامة.

و تم التخلص من الكلاب بعد إعدامها بالطرق الصحية التي لا تضر البيئة ولا تضر بصحة المواطنين.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات بشكل مكثف وحسب جدول زمني لكل نواحي المركز والمدينة للتخلص من الكلاب الضالة التي تثير الذعر بين الأهالي والأطفال.
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