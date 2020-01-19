تكليف السكرتير العام المساعد للقليوبية بتسيير أعمال مدينة كفر شكر

كلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء خالد جمعة عبد الرحمن السكرتير العام المساعد للمحافظة بتسيير أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر.



وتضمن التكليف عمله لإنهاء الإجراءات المؤجلة والمتأخرة والتي تتطلب توقيع وموافقة رئيس المدينة شخصيا، لحين تعيين رئيسا للمركز والمدينة من قبل وزارة التنمية المحلية.



يشار إلى أن مركز ومدينة كفر شكر خالي من منصب رئيس مدينة منذ يوم 12 يناير الجاري نظرا لبلوغ المهندس محمد حسيني عبدالرحمن رئيس المدينة السن القانوني للمعاش في الوقت الذي يقوم فيه المهندس ياسر عبدالله السكرتير العام للمركز والمدينة بتسيير الأعمال لحين إعلان نتيجة مسابقة القيادات المحلية من قبل وزارة التنمية المحلية.