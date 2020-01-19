AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تكليف السكرتير العام المساعد للقليوبية بتسيير أعمال مدينة كفر شكر

الأحد 19/يناير/2020 - 12:27 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
كلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء خالد جمعة عبد الرحمن السكرتير العام المساعد للمحافظة بتسيير أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر.

وتضمن التكليف عمله لإنهاء الإجراءات المؤجلة والمتأخرة والتي تتطلب توقيع وموافقة رئيس المدينة شخصيا، لحين تعيين رئيسا للمركز والمدينة من قبل وزارة التنمية المحلية.

يشار إلى أن مركز ومدينة كفر شكر خالي من منصب رئيس مدينة منذ يوم 12 يناير الجاري نظرا لبلوغ المهندس محمد حسيني عبدالرحمن رئيس المدينة السن القانوني للمعاش في الوقت الذي يقوم فيه المهندس ياسر عبدالله السكرتير العام للمركز والمدينة بتسيير الأعمال لحين إعلان نتيجة مسابقة القيادات المحلية من قبل وزارة التنمية المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مدينة قليوب يكرم عادل صويرة لبلوغه سن المعاش ..صور

محافظ القليوبية يشدد على الالتزام بالجدول الزمنى للمشروعات

مستقبل وطن يواصل حملة النظافة والتجميل في كفر الشيخ | صور

تضلل المواطنين .. محافظ القليوبية يعلن الحرب على فوضى الإعلانات

إزالة مقهى تتسبب فى إعاقة المرور في كفر شكر بالقليوبية.. صور

محافظ القليوبية يوجه بحل مشاكل المواطنين والبعد عن الروتين

ترشيحاتنا

بـ لوك جديد.. نرمين الفقى تتألق داخل صالون التجميل

تعطيل تطبيق الواتساب بداية من شهر فبراير 2020.. فيديو

منة عرفة مطلوبة على جوجل بسبب علي غزلان

رحيل جيرالدو .. أزارو يرفض عرضا مغريا من الاتفاق السعودي

مصطفى يونس: غير منطقي شراء لاعبين بنصف مليار للفوز بدوري مكافأته مليون جنيه

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 19 -1-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة فرنسية على أرض مصرية .. 20 صورة ترصد جمال مدينة بور فؤاد أول نقطة بقارة آسيا

فى زيارة مفاجئة ليلا.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة بمستشفى الغردقة

بعد تخفيض سعرها.. عودة bmw الفئة الخامسة 2020 إلى مصر .. تفاصيل