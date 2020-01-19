سقوط عاطل بمحطة سكك حديد الأقصر بحوزته 50 طربة حشيش

نجحت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بمحطة سكك حديد الأقصر وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.





تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد الأقصر من ضبط "عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا"، وبحوزته حقيبة بداخلها "50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، هاتف محمول".





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .



