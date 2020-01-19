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حوادث

سقوط عاطل بمحطة سكك حديد الأقصر بحوزته 50 طربة حشيش

الأحد 19/يناير/2020 - 12:01 م
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بمحطة سكك حديد الأقصر وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد الأقصر من ضبط "عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا"، وبحوزته حقيبة بداخلها "50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .
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