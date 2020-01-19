AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خلال لقائه الثاني معهم.. محافظ أسيوط: الشباب ركيزة تقدم المجتمع ويجب استغلال طاقاتهم وأفكارهم لبناء الوطن

الأحد 19/يناير/2020 - 01:19 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية التواصل مع الشباب وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم لتبادل الرؤى والمقترحات وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا وإتاحة الفرصة لهم لعرض مبادراتهم وتفعيل دورهم في صنع القرار.

لافتًا أن الشباب يمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورقيه فهم طاقة فاعلة يجب استغلالها للمشاركة في عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة التي نحلم بها.

جاء ذلك خلال لقائه للمرة الثانية على التوالي مع مجموعة كبيرة من الشباب يمثلون مختلف قطاعات المجتمع المختلفة من جامعتي أسيوط والأزهر والأحزاب والنقابات وشباب الكنائس والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة وشباب الديوان العام والمحليات فضلًا عن مشاركة كبيرة من الأشخاص ذوى الهمم وفي وجود مترجم للإشارة وذلك بحضور رميح عبدالحسيب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعبير عبدالغني مسئول وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

بدأت فعاليات لقاء الشباب بالسلام الوطني ثم كلمة المحافظ للترحيب بالحضور أعقبها كلمات للشاب عبروا فيها عن شكرهم لهذه اللقاءات الشبابية مع محافظ الإقليم والتنفيذيين للتعرف على ما يقدمونه من مجهودات وأعمال تنعكس بصورة جيدة على المواطنين من أبناء المحافظة مثمنين اهتمام الدولة بالشباب من خلال تواجدهم في المؤتمرات والفعاليات على مستوى الجمهورية.

حيث شهد اللقاء جلسة حوارية مفتوحة بين المحافظ والشباب استمع فيها المحافظ لآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم للنهوض بمنظومة العمل وتطوير مستوى الأداء، مؤكدًا أنه سيكون هناك لقاء مستمر ودوري للتواصل مع الشباب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واهتمامه بالشباب باعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.

كما تم استعراض عدد من الموضوعات التي تهم الشباب حيث عرض رميح عبدالحسيب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جهود الدولة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل لافتًا أن الدولة ترصد قروض ومليارات الجنيهات لتلك المشاريع وهناك جهات حكومية كثيرة تعمل على ذلك ومبادرات من البنوك ومنح دولية كل ذلك في سبيل إنجاح المنظومة مما يبشر بغد مشرق وواعد لمصر وشبابها.

وفي نهاية اللقاء أوصى المحافظ أبنائه الشباب بالاستمرار في تنمية مهاراتهم وقدراتهم والتدريب الجيد بالأساليب العلمية الحديثة لمواكبة تكنولوجيا العصر والإتجاه إلى العمل لبناء الدولة الحديثة مؤكدًا إنه على رأس الجهاز التنفيذى يرحب بجميع الآراء والأفكار والمقترحات من الشباب من أجل تحقيق البناء والتنمية الحقيقية للمحافظة.
خلال لقائه الثاني معهم.. محافظ أسيوط: الشباب ركيزة تقدم المجتمع ويجب استغلال طاقاتهم وأفكارهم لبناء الوطن
خلال لقائه الثاني معهم.. محافظ أسيوط: الشباب ركيزة تقدم المجتمع ويجب استغلال طاقاتهم وأفكارهم لبناء الوطن
خلال لقائه الثاني معهم.. محافظ أسيوط: الشباب ركيزة تقدم المجتمع ويجب استغلال طاقاتهم وأفكارهم لبناء الوطن
خلال لقائه الثاني معهم.. محافظ أسيوط: الشباب ركيزة تقدم المجتمع ويجب استغلال طاقاتهم وأفكارهم لبناء الوطن
خلال لقائه الثاني معهم.. محافظ أسيوط: الشباب ركيزة تقدم المجتمع ويجب استغلال طاقاتهم وأفكارهم لبناء الوطن
خلال لقائه الثاني معهم.. محافظ أسيوط: الشباب ركيزة تقدم المجتمع ويجب استغلال طاقاتهم وأفكارهم لبناء الوطن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة : القيادة السياسية منحت الثقة للشباب في صناعة المستقبل

وزير الشباب: القيادة السياسية منحت الثقة للشباب في صناعة المستقبل والمشاركة في مناقشة الشأن العام

«تنمية المشروعات» بجنوب الصعيد يكشف أساليب دعم الجهاز لأبناء المحافظة

محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدينة القوصية

ضمن برنامج مشروعك.. محافظ أسيوط يفتتح معرض خير مصر للمنتجات

مكرم تزور قرية تطون لعقد لقاء جماهيري للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

ترشيحاتنا

البسوا تقيل.. الأرصاد: تقلبات مناخية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.. فيديو

باستثناء غرفة الكهرباء.. إعلان قواعد تركيب العدادات للمناطق العشوائية نهاية الأسبوع

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب

منة عرفة مطلوبة على جوجل بسبب علي غزلان

مدينة فرنسية على أرض مصرية .. 20 صورة ترصد جمال مدينة بور فؤاد أول نقطة بقارة آسيا

للجيش التركي فقط.. أردوغان يرسل أسلحة إلى ليبيا ويمنع الوفاق من استخدامها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة فرنسية على أرض مصرية .. 20 صورة ترصد جمال مدينة بور فؤاد أول نقطة بقارة آسيا

فى زيارة مفاجئة ليلا.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة بمستشفى الغردقة

بعد تخفيض سعرها.. عودة bmw الفئة الخامسة 2020 إلى مصر .. تفاصيل