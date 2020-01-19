خلال لقائه الثاني معهم.. محافظ أسيوط: الشباب ركيزة تقدم المجتمع ويجب استغلال طاقاتهم وأفكارهم لبناء الوطن





جاء ذلك خلال لقائه للمرة الثانية على التوالي مع مجموعة كبيرة من الشباب يمثلون مختلف قطاعات المجتمع المختلفة من جامعتي أسيوط والأزهر والأحزاب والنقابات وشباب الكنائس والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة وشباب الديوان العام والمحليات فضلًا عن مشاركة كبيرة من الأشخاص ذوى الهمم وفي وجود مترجم للإشارة وذلك بحضور رميح عبدالحسيب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعبير عبدالغني مسئول وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.



بدأت فعاليات لقاء الشباب بالسلام الوطني ثم كلمة المحافظ للترحيب بالحضور أعقبها كلمات للشاب عبروا فيها عن شكرهم لهذه اللقاءات الشبابية مع محافظ الإقليم والتنفيذيين للتعرف على ما يقدمونه من مجهودات وأعمال تنعكس بصورة جيدة على المواطنين من أبناء المحافظة مثمنين اهتمام الدولة بالشباب من خلال تواجدهم في المؤتمرات والفعاليات على مستوى الجمهورية.



حيث شهد اللقاء جلسة حوارية مفتوحة بين المحافظ والشباب استمع فيها المحافظ لآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم للنهوض بمنظومة العمل وتطوير مستوى الأداء، مؤكدًا أنه سيكون هناك لقاء مستمر ودوري للتواصل مع الشباب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واهتمامه بالشباب باعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.



كما تم استعراض عدد من الموضوعات التي تهم الشباب حيث عرض رميح عبدالحسيب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جهود الدولة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل لافتًا أن الدولة ترصد قروض ومليارات الجنيهات لتلك المشاريع وهناك جهات حكومية كثيرة تعمل على ذلك ومبادرات من البنوك ومنح دولية كل ذلك في سبيل إنجاح المنظومة مما يبشر بغد مشرق وواعد لمصر وشبابها.



وفي نهاية اللقاء أوصى المحافظ أبنائه الشباب بالاستمرار في تنمية مهاراتهم وقدراتهم والتدريب الجيد بالأساليب العلمية الحديثة لمواكبة تكنولوجيا العصر والإتجاه إلى العمل لبناء الدولة الحديثة مؤكدًا إنه على رأس الجهاز التنفيذى يرحب بجميع الآراء والأفكار والمقترحات من الشباب من أجل تحقيق البناء والتنمية الحقيقية للمحافظة.

لافتًا أن الشباب يمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورقيه فهم طاقة فاعلة يجب استغلالها للمشاركة في عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة التي نحلم بها.