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اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 19-1-2020

الأحد 19/يناير/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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آية الجارحى

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاحد 19 -1-2020 ارتفاعا طفيفا، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 26 و27 جنيها للكيلو مرتفعة نحو جنيه واحد، وبلغ لحم أمهات الدواجن البيضاء سعرا يتراوح ما بين 20 و21 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين4.50 جنيه إلى6.50 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 2 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم الاحد

وسجل سعر البيض الأبيض وسعر البيض الأحمر مبلغا يتراوح ما بين 35 و36 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 46 لـ 48 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 12 و15 جنيها.
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