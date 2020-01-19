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حوادث

بعد ساعتين من الواقعة.. ضبط حمص والكنش مرتكبي جريمة قتل شاب في بورسعيد

الأحد 19/يناير/2020 - 12:08 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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كتب محمد الغزاوى
تمكنت مباحث الزهور ، بمديرية أمن بورسعيد ضبط اثنين من المتهمين، فى واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة بحي الزهور ، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

و كان اللواء اللواء هشام خطاب ، مدير أمن بورسعيد ، قد تلقى إخطارًا من طوارئ مديرية الصحة وصل مستشفى آل سليمان جثة لشخص يدعى احمد ح ع ح .. ٣٣ سنة، متأثرًا، بإصابته بجرح نافذ في الرقبة، عقب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأسلحة البيضاء. 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى ، مصابا بطعنة في الرقبة ، على اثر مشاجرة مع آخرين بمنطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور .

وكشفت تحريات رجال المباحث، المجنى عليه نشبت بينه وبين المتهمين مشادة كلامية، اعتدى خلالها المتهمين على المجنى عليه، وفروا هاربين.

تمكن رجال المباحث من تحديد مكان هروب المتهمين، وقبل مرور ساعتين على ارتكابهم الجريمة، تم القبض عليهم، و هم احمد ج وشهرتة " الكانش " و محمد ع وشهرتة حمص .

وتم ضبط الخنحر الخاص بالمتهم الاول والمستخدم فى ارتكاب الواقعة . وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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