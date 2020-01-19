فيديوجراف| تيم حسن وغمزة صبا مبارك وإحراج سيرين عبد النور

الفنان السوري تيم حسن أثار على مواقع التواصل الاجتماعى خلال حفل إطلاق منصة شاهد، واقعتين مثيرتين للجدل.



الفنان السورى تيم حسن، وضع الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور في موقف محرج خلال نفس الحفل، عندما أعطاها ظهره دون أن يلقي السلام، فبادرته هي بالنداء عليه وإلقاء التحية.



أثارت غمزة مثيرة من الفنانة الأردنية "صبا مبارك" إلى الفنان تيم حسن الضجة بين رواد مواقع التواصل، خلال حفل شاهد المنعقد في دبي منذ أيام.



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