نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإدارى صحيح إلى أن يُثبت عكسه

أكد المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة ، أن الجهة الإدارية تصدر القرار الإداري بقصد تحقيق مصلحة عامة ، ويتمتع القرار بالصحة وأثره يعود ، الي أن يُثبت العكس بالأدلة والبراهين .





وتشمل قرارات محكمة القضاء الإداري الإيجابي والسلبي ، ووقف التنفيذ يشمل كليهما، وفي حالة إلغاء القرار السلبي يدفع الجهة المنوطة التدخل بالطعن على الحكم .





وأكد المُشرع المصري أن القرار الإداري يتمتع بحرية الصحة ، و مجرد الطعن عليه لا يترتب وقف القرار ذاته الى حين صدور قرار من المحكمة بخصوص الشق العاجل ، و تنظره علي وجه الاستعجال ولا تعرض علي هيئة المفوضين حرصا على السرعة ودفع الضرر جراء تنفيذ القرار ، ومن خلال فحص أوراق الدعوى دون الخوض في موضعها يمكن وقف القرار لحين صدور حكم قضائي.



