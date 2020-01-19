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أخبار البلد

شبكة قنوات العربية تنعى عبطان المجالي

الأحد 19/يناير/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
نعت شبكة قنوات العربية، والعربية الحدث، الإعلامي الأردني عبطان المجالي الذي وافته المنية، مساء السبت، في أحد مستشفيات دبي بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت القناة : " إن الزميل عبطان من مواليد عام 1956 في قرية القصر بمحافظة الكرك جنوب الأردن، كما حائز على بكالوريوس إعلام من جامعة الرياض عام 1980، وانضم للعمل في قناة العربية كمحرر صحفي منذ انطلاقة القناة في دبي عام 2003.

وتابعت القناة فى نعيها على الموقع الإلكترونى , عمل الراحل في تليفزيون الشارقة من العام 1990 وحتى 2003 ، كما عمل في التلفزيون الأردني محررا للأخبار وصولا لرئيس تحرير منذ العام 1980 وحتى عام 1990، إلى ذلك، عمل الزميل عبطان في العديد من البرامج الإخبارية في التلفزيون الأردني، كما كتب في العديد من الصحف والمجلات العربية، وشارك في العديد من الدورات والمؤتمرات السياسية والإعلامية.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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