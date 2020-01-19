محافظ البحر الأحمر: دورات مياه عامة وإنارة ممشى شيري حتى الفجر

تفقد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر عددا من شوارع وميادين مدينة الغردقة، لمتابعة الحالة الأمنية والعامة بها، ورافقته خلال الجولة الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر.



تفقد اللواء حنفي خلال الجولة، ميدان " أكا " بالسقالة وما تم به من تطوير، وأكد ضرورة إنهاء تجهيزات مبنى " أكا " فى أقرب وقت ممكن واستكمال تجميل الميدان دون توقف.



كما توجه المحافظ لممشى "شيرى السياحي" ، ووجه باستمرار إنارة الممشى حتى الخامسة صباحا نظرا لتجول المواطنين باستمرار للاستمتاع بالممشى وحفاظا على سلامة الجميع، واستبدال اللمبات الأرضية غير المضيئة بأخرى مضيئة، كما وجه بتقليل مساحات البوابات الجانبية للسيطرة على مداخل الممشى.



وأثناء تفقد المحافظ لممشى شيرى أمر بتحويل عدد من المحلات ( الخاصة بالممشى ) إلى " دورات مياه " عامة ( رجال - سيدات ) على أن يتم الحفاظ على نظافتها والاهتمام بصيانتها دوريا، وأيضا ضرورة تطهير صناديق القمامة بصفة دورية حفاظا على الصحة العامة، وتنظيف النافورة وإعادة تشغيلها.



وأكد حنفي، على أفراد الأمن المتواجدين بالممشى بالتواجد الدائم للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، وتقديم المساعدة للمواطن عند طلبها مباشرة دون تأخير.